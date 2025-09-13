قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسماعيل يوسف: قرار الخطيب تأخر كثيرًا.. والأهلي لا يقف على شخص
أطعمة صحية تضرك.. نصائح ذهبية للاستفادة من القيمة الغذائية للطعام
طارق السيد: حسام غالي يتفوق إداريًا على سيد عبد الحفيظ بـ الأهلي
بركات: وجود خالد مرتجي يضمن استمرار النظام داخل الأهلي
شادي محمد يكشف موقف الخطيب من دعمه لـ محمود طاهر
صفارات الإنذار تدوي أرجاء الاحتلال بعد رصد إطلاق صواريخ من اليمن
طارق السيد: الزمالك قادر على تقديم مباراة قوية أمام المصري
قبل مواجهة المصري ..الغندور يطرح سؤالا مثيرا لجماهير الزمالك
صرخة طالب من جامعة سوهاج : 4 سنوات من التفوق مهددة بسبب تعنت أستاذ جامعي
موجة حارة .. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة
أحمد موسى لـ الخطيب: استمر في تحقيق البطولات وإسعاد جماهير الأهلي
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 13-9-2025

الجنيه الذهب
الجنيه الذهب
محمد صبيح

ننشر سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 13 سبتمبر 2025، وفقًا للأسعار المعلنة بدون احتساب المصنعية.

وتأتي هذه الأسعار وسط متابعة دقيقة من قبل المتعاملين في سوق الذهب، سواء من المستثمرين أو المقبلين على الشراء بغرض الزينة أو الادخار.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى من حيث النقاء والجودة، نحو 5606 جنيهات للبيع و5583 جنيهًا للشراء. أما جرام الذهب عيار 22 فقد بلغ 5139 جنيهًا للبيع و5118 جنيهًا للشراء.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، عند 4905 جنيهات للبيع و4885 جنيهًا للشراء. بينما سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 4204 جنيهات للبيع و4187 جنيهًا للشراء.

عيار الذهبسعر البيعسعر الشراء 
عيار 245606 جنيه5583 جنيه 
عيار 225139 جنيه5118 جنيه 
عيار 214905 جنيه4885 جنيه 
عيار 184204 جنيه4187 جنيه 
عيار 143270 جنيه3257 جنيه 
عيار 122803 جنيه2791 جنيه 
الاونصة174357 جنيه173646 جنيه 
الجنيه الذهب39240 جنيه39080 جنيه 
الأونصة بالدولار3653.90 دولار

أما جرام الذهب عيار 14 فقد بلغ 3270 جنيهًا للبيع و3257 جنيهًا للشراء، في حين سجل جرام الذهب عيار 12 نحو 2803 جنيهات للبيع و2791 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وعلى صعيد الأوزان الكبيرة، سجلت الأونصة نحو 174,357 جنيهًا للبيع و173,646 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 39,240 جنيهًا للبيع و39,080 جنيهًا للشراء.

وفي الأسواق العالمية، سجلت الأونصة من الذهب  3653.90 دولارًا، ما يعكس ارتباط الأسعار المحلية بالتغيرات في السوق الدولية، مع الأخذ في الاعتبار تأثير سعر الصرف والعرض والطلب المحلي.

تجدر الإشارة إلى أن الأسعار المعلنة قد تختلف قليلًا من محل صاغة لآخر، تبعًا لمصاريف التشغيل وهامش الربح، إضافة إلى اختلاف قيمة المصنعية التي يتم تحديدها وفقًا لنوع المشغولات الذهبية وتصميمها.

