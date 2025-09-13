أسعار الذهب اليوم السبت 13-9-2025 في مصر

ننشر أسعار الذهب اليوم السبت 13 سبتمبر 2025، وذلك وفقًا للأسعار المعلنة بدون احتساب المصنعية.

وتأتي هذه الأسعار وسط متابعة دقيقة من قبل المتعاملين في سوق الذهب، سواء من المستثمرين أو المقبلين على الشراء بغرض الزينة أو الادخار.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى من حيث النقاء والجودة، نحو 5606 جنيهات للبيع و5583 جنيهًا للشراء. أما جرام الذهب عيار 22 فقد بلغ 5139 جنيهًا للبيع و5118 جنيهًا للشراء.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، عند 4905 جنيهات للبيع و4885 جنيهًا للشراء. بينما سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 4204 جنيهات للبيع و4187 جنيهًا للشراء.

عيار الذهب سعر البيع سعر الشراء عيار 24 5606 جنيه 5583 جنيه عيار 22 5139 جنيه 5118 جنيه عيار 21 4905 جنيه 4885 جنيه عيار 18 4204 جنيه 4187 جنيه عيار 14 3270 جنيه 3257 جنيه عيار 12 2803 جنيه 2791 جنيه الاونصة 174357 جنيه 173646 جنيه الجنيه الذهب 39240 جنيه 39080 جنيه الأونصة بالدولار 3653.90 دولار

أما جرام الذهب عيار 14 فقد بلغ 3270 جنيهًا للبيع و3257 جنيهًا للشراء، في حين سجل جرام الذهب عيار 12 نحو 2803 جنيهات للبيع و2791 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وعلى صعيد الأوزان الكبيرة، سجلت الأونصة نحو 174,357 جنيهًا للبيع و173,646 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 39,240 جنيهًا للبيع و39,080 جنيهًا للشراء.

وفي الأسواق العالمية، سجلت الأونصة من الذهب نحو 3653.90 دولارًا، ما يعكس ارتباط الأسعار المحلية بالتغيرات في السوق الدولية، مع الأخذ في الاعتبار تأثير سعر الصرف والعرض والطلب المحلي.

تجدر الإشارة إلى أن الأسعار المعلنة قد تختلف قليلًا من محل صاغة لآخر، تبعًا لمصاريف التشغيل وهامش الربح، إضافة إلى اختلاف قيمة المصنعية التي يتم تحديدها وفقًا لنوع المشغولات الذهبية وتصميمها.