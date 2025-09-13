قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سورة قصيرة قبل النوم.. تجلب لك الرزق في الصباح سريعا فاغتنمها
مصرع ما لا يقل عن 107 أشخاص وفقدان 146 آخرين إثر حريق وغرق قارب بالكونغو
فقدت رضيتعها أثناء العمل.. جبران يتواصل مع العاملة دعاء ويتعهد بتطبيق القانون
أخبار قنا | الصحة تقدم 16853خدمة للمنتفعات..ضبط المتهمين بإنهاء حياة مؤذن مسجد
صدمة للجماهير.. أحمد موسى يعلق على اعتذار الخطيب عن الترشح لرئاسة الأهلي
هربت من البيت| أحمد سعد: غنيت في الأفراح واشتغلت نقاش وبياع عيش
كواليس هجوم الدوحة .. تفاصيل صادمة عن عملية "قمة النار"
سفير فلسطين بالقاهرة: اعتماد إعلان نيويورك تأكيد دولي على حل الدولتين
مفاجأة.. الموساد رفض اغتيال قادة حماس في قطر بعملية برية
وزارة العمل تعلن عن 90 وظيفة جديدة للشباب برواتب تصل 10 آلاف جنيه
لماذا أمر الرسول بنفض الفراش عند النوم؟.. ليحميك من 5 شرور
ياسين منصور ينوي الترشح لرئاسة الأهلي.. وهؤلاء أبرز المنافسين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أسعار الذهب اليوم السبت 13-9-2025 في مصر

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم
محمد صبيح

ننشر أسعار الذهب اليوم السبت 13 سبتمبر 2025، وذلك وفقًا للأسعار المعلنة بدون احتساب المصنعية.

وتأتي هذه الأسعار وسط متابعة دقيقة من قبل المتعاملين في سوق الذهب، سواء من المستثمرين أو المقبلين على الشراء بغرض الزينة أو الادخار.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى من حيث النقاء والجودة، نحو 5606 جنيهات للبيع و5583 جنيهًا للشراء. أما جرام الذهب عيار 22 فقد بلغ 5139 جنيهًا للبيع و5118 جنيهًا للشراء.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، عند 4905 جنيهات للبيع و4885 جنيهًا للشراء. بينما سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 4204 جنيهات للبيع و4187 جنيهًا للشراء.

عيار الذهبسعر البيعسعر الشراء 
عيار 245606 جنيه5583 جنيه 
عيار 225139 جنيه5118 جنيه 
عيار 214905 جنيه4885 جنيه 
عيار 184204 جنيه4187 جنيه 
عيار 143270 جنيه3257 جنيه 
عيار 122803 جنيه2791 جنيه 
الاونصة174357 جنيه173646 جنيه 
الجنيه الذهب39240 جنيه39080 جنيه 
الأونصة بالدولار3653.90 دولار

أما جرام الذهب عيار 14 فقد بلغ 3270 جنيهًا للبيع و3257 جنيهًا للشراء، في حين سجل جرام الذهب عيار 12 نحو 2803 جنيهات للبيع و2791 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وعلى صعيد الأوزان الكبيرة، سجلت الأونصة نحو 174,357 جنيهًا للبيع و173,646 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 39,240 جنيهًا للبيع و39,080 جنيهًا للشراء.

وفي الأسواق العالمية، سجلت الأونصة من الذهب نحو 3653.90 دولارًا، ما يعكس ارتباط الأسعار المحلية بالتغيرات في السوق الدولية، مع الأخذ في الاعتبار تأثير سعر الصرف والعرض والطلب المحلي.

تجدر الإشارة إلى أن الأسعار المعلنة قد تختلف قليلًا من محل صاغة لآخر، تبعًا لمصاريف التشغيل وهامش الربح، إضافة إلى اختلاف قيمة المصنعية التي يتم تحديدها وفقًا لنوع المشغولات الذهبية وتصميمها.

أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم السبت سعر جرام الذهب عيار 24

عمليات الرمد

أصيبوا بالعمى.. وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام

وزير التربية والتعليم

أول رد من التعليم على جدل زيادة مصروفات المدارس الرسمية وأسعار الكتب

إكرامي

إكرامي الشحات يرشح 3 أسماء لخلافة الخطيب لرئاسة الأهلي

المتهم

أسرته حاولت تهريبه.. القبض على «شارون» اشهر تاجر كيف في حدائق القبة

الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة 12 سبتمبر 2025 في مصر

تنسيق الدبلومات

96.8 %للهندسة 78.1 % للزراعة 91.2% للتربية .. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

حسن حمدي ومحمود الخطيب

حسن حمدي يقود اجتماع لجنة الحكماء في الأهلي لمناقشة اعتذار الخطيب

المتهمون

6رجال و7 سيدات.. سقوط شبكة لممارسة الرذيلة داخل نادي صحي بالنزهة

أحلام - عبادي الجوهر

حضر حفلتها في جدة.. أحلام الشامسي تحيي عبادي الجوهر

اسما شريف منير

اسما شريف منير بالحجاب تثير تفاعل جمهورها

فعاليات ثقافية وفنية

ثقافة أسيوط تناقش ديوان نظرية الشاي

بالصور

برج الجدي حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025.. خفف من التوتر

برج الجدي حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025
برج الجدي حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025
برج الجدي حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 13 سبتمبر 2025 على الأصعدة المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 13 سبتمبر 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 13 سبتمبر 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 13 سبتمبر 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

برج الحمل حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025.. خفف من سرعتك

برج الحمل حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025

برج الثور وحظك اليوم السبت 13 سبتمبر..استمتع باللحظة

برج الثور وحظك اليوم السبت 13 سبتمبر
برج الثور وحظك اليوم السبت 13 سبتمبر
برج الثور وحظك اليوم السبت 13 سبتمبر

تمساح ف الشاطئ

تمساح بالإسكندرية.. ذعر في شاطئ أبوتلات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

