أسعار الذهب اليوم السبت 13 سبتمبر 2025 في مصر

محمد غالي

يبحث راغبي شراء الذهب في مصر اليوم، السبت 13 سبتمبر 2025، عن سعر الذهب اليوم وخاصة عيار 21، والذي يجذب اهتمام المواطنين، خاصة المقبلين على الزواج ومحبي اقتناء المشغولات الذهبية.

ويواصل الذهب في الحفاظ علي مكانته حيث يعد المعدن الأصفر كأحد أهم أدوات الاستثمار والادخار، في ظل التقلبات الاقتصادية المحلية والعالمية.

اسعار الذهب اليوم السبت 13 سبتمبر 2025 في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5606 جنيهات للبيع و5583 جنيها للشراء، فيما بلغ عيار 22 حوالي 5139 جنيها للبيع مقابل 5118 جنيها للشراء. 

كما سجل عيار 21، وهو الأكثر تداولا في السوق المحلي، نحو 4905 جنيهات للبيع و4885 جنيها للشراء.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4204 جنيهات للبيع و4187 جنيها للشراء، بينما بلغ سعر عيار 14 حوالي 3270 جنيها للبيع و3257 جنيها للشراء. 

كما سجل عيار 12 نحو 2803 جنيهات للبيع و2791 جنيها للشراء.

أما على مستوى التعاملات العالمية، فقد سجلت الأونصة 3643.64 دولار، فيما بلغت قيمتها في السوق المحلي 174357 جنيها للبيع و173646 جنيها للشراء. 

وسجل الجنيه الذهب 39240 جنيها للبيع و39080 جنيها للشراء.

أسعار الذهب أمس الجمعة 12 سبتمبر 2025

جرام الذهب عيار 24 نحو 5577 جنيها للبيع و5554 جنيها للشراء

عيار 22 نحو 5112 جنيها للبيع و 5091 جنيها للشراء.

عيار 21 فقد سجل 4880 جنيها للبيع و4860 جنيها للشراء.

سجل عيار 18 نحو 4183 جنيها للبيع و4166 جنيها للشراء. 

سعر عيار 14 حوالي 3253 جنيها للبيع و3240 جنيها للشراء. 

 عيار 12 نحو 2789 جنيها للبيع و 2777 جنيها للشراء.

وعلى مستوى التعاملات العالمية، بلغ سعر الأونصة نحو 3634.15 دولار، بينما سجلت في السوق المحلي 173469 جنيها للبيع و172758 جنيها للشراء.
 

أعيرة الذهب في مصر

عيار 24: الأكثر نقاء والأعلى سعرا.
عيار 21: الأكثر تداولا بين المواطنين ويعد الخيار الأول في الخطوبة والزواج.
عيار 18: يتميز بتصميماته المتنوعة وسعره المناسب لفئة الشباب.
عيار 14 و12: الأقل سعرا وغالبا ما يستخدمان في المشغولات خفيفة الوزن.
الجنيه الذهب والسبائك: الخيار الأمثل للمستثمرين الباحثين عن ادخار طويل الأجل.

العوامل المؤثرة على الأسعار

ترتبط أسعار الذهب بحركة الأونصة في الأسواق العالمية، وتقلبات سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، فضلا عن السياسات النقدية العالمية ومعدلات التضخم التي تؤثر بشكل مباشر على اتجاهات المعدن الأصفر.

المصنعية ورسوم الدمغة

تضاف مصاريف المصنعية التي تتراوح بين 20 و80 جنيها للجرام حسب نوع العيار والتصميم، بالإضافة إلى رسوم دمغة ثابتة على مختلف الأعيرة. ولا يتم استرداد المصنعية عند إعادة البيع، حيث يقوم التاجر بخصمها من السعر النهائي.

ويظل الذهب ملاذا آمنا يجمع بين الزينة والادخار، مع قدرته على الاحتفاظ بقيمته في مواجهة التقلبات الاقتصادية، وهو ما يجعله خيارا مستقرا للاستثمار طويل الأجل.

