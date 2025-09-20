سعر الذهب في مصر اليوم السبت 20-9-2025.. عيار 21 بكام؟

آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم السبت 20-9-2025

وصل متوسط سعر جرام الذهب في محلات الصاغة نحو 4890 جنيه.

سعر عيار 21 اليوم

بلغ متوسط سعر جرام الذهب من عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4890 جنيه للبيع و 4915 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

بلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 4191 جنيه للبيع و 4212 جنيه للشراء

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 5588 جنيه للبيع و 5617 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

سجل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 3260 جنيه للبيع و 3276 جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 3651 دولار للبيع و 3652 دولار للشراء

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 20-9-2025



سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 39.12 ألف جنيه للبيع و 39.32 ألف جنيه للشراء

مصر مركز إقليمي للذهب

وقال إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات إن مصر لديها العديد من المصافي وحاصلة على العديد من الشهادات المعتمدة التي تؤكد استخراجه بالمواصفات العالمية للاستخدامات