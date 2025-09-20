قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد عبدالغفار يثمن تقرير الصحة العالمية لإشادته بجهود مصر في تعزيز سلامة المرضى
محافظ الجيزة يشيد بإنجاز طبي غير مسبوق بمستشفي التحرير في إنقاذ ساق شاب من البتر
جايبلهم سبايدرمان.. ولي أمر يلبي أمنية أبنائه في أول يوم دراسي بالبحيرة
وسط أجواء حماسية..انطلاق العام الدراسي الجديد بالأزهر الشريف في الأقصر ..صور
وليد جمال الدين: القنطرة غرب أصبحت منصة صناعية متكاملة في وقت قياسي
ناس في الأهلي بياخدوا ملايين.. مجدي عبد الغني ينتقد الخطيب بسبب مصطفى يونس
هجوم سيبراني يعطل مطارات أوروبا.. تأخيرات فوضوية في هيثرو وبروكسل وبرلين
رئيس الوزراء يصل منطقة القنطرة غرب الصناعية لافتتاح مشروعات جديدة
محاكمة المتهم في قضية الطفل ياسين.. تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود
سعر الذهب في مصر اليوم السبت 20-9-2025.. عيار 21 بكام؟
ماذا يعني فرض ترامب رسوم تأشيرات 100 ألف دولار على الشركات ؟
مدبولي يفتتح عددا من المشروعات في القنطرة غرب
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم السبت 20-9-2025.. عيار 21 بكام؟

ذهب
ذهب
ولاء عبد الكريم

آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم السبت 20-9-2025
وصل متوسط سعر جرام الذهب في محلات الصاغة نحو 4890 جنيه.

سعر عيار 21 اليوم
بلغ متوسط سعر جرام الذهب من عيار 21 الأكثر انتشارا نحو  4890 جنيه للبيع و 4915 جنيه للشراء
سعر عيار 18 اليوم
بلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 4191 جنيه للبيع و 4212 جنيه للشراء

سعر عيار 24 اليوم
سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 5588 جنيه للبيع و 5617 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم
سجل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 3260 جنيه للبيع و 3276 جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم
بلغ سعر أوقية الذهب نحو 3651 دولار للبيع و 3652 دولار للشراء


سعر الجنيه الذهب اليوم
سجل سعر الجنيه الذهب نحو 39.12 ألف جنيه للبيع و 39.32 ألف جنيه للشراء

مصر مركز إقليمي للذهب
وقال إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات إن مصر لديها العديد من المصافي وحاصلة على العديد من الشهادات المعتمدة التي تؤكد استخراجه بالمواصفات العالمية للاستخدامات

