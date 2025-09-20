قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شكوى جنائية ضد المستشار الألماني ووزرائه لمساعدتهم إسرائيل بحرب "الإبادة"
دولي رفع الأثقال البارالمبي: مصر تستضيف أكبر تجمع في تاريخ اللعبة
من سيكون المالك الجديد لـ تيك توك إذا أبرم ترامب صفقته مع شي؟
سعر جرام الذهب والسبائك اليوم السبت 20-9-2025
الرئيس السيسي: السلام لن يتحقق دون منح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة
الشراكة في الاقتصاد والتحول الرقمي.. نص كلمة الرئيس السيسي خلال لقائه بنظيره السنغافوري
دعوات لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي تنتشر بصورة أكبر عالميا
عند الاشتباه فى تعاطى سائق مدرسة ابنك للمخدرات اتصل على هذا الرقم
إيران: الضربات العسكرية لن تمنعنا من إعادة بناء برنامجنا النووي
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو العالم لعدم الخوف من إسرائيل
رغم خطة الاكتفاء الذاتى من السكر.. لماذا انخفض السعر الاسترشادى للبنجر؟
وفاة جد محمود الونش لاعب الزمالك
اقتصاد

سعر جرام الذهب والسبائك اليوم السبت 20-9-2025

ذهب
ذهب
قسم اقتصاد

يقدم موقع صدي البلد سعر جرام الذهب اليوم السبت 20-9-2025
وصل متوسط سعر جرام الذهب في محلات الصاغة نحو 4890 جنيه.

سعر عيار 21 اليوم


بلغ متوسط سعر جرام الذهب من عيار 21 الأكثر انتشارا نحو  4890 جنيه للبيع و 4915 جنيه للشراء


سعر عيار 18 اليوم


بلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 4191 جنيه للبيع و 4212 جنيه للشراء

سعر عيار 24 اليوم


سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 5588 جنيه للبيع و 5617 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم
سجل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 3260 جنيه للبيع و 3276 جنيه للشراء

أسعار السبائك الذهبية اليوم


سبيكة 100 جرام    570300.00 جنيهًا
سبيكة 50 جرام    285200.00 جنيه
سبيكة أونصة (31.1 جرام)    177394.40 جنيه
سبيكة 20 جرام    114300.00 جنيه
سبيكة 10 جرام    57150.00 جنيه
سبيكة 5 جرام    28625.00 جنيه
سبيكة 2.5 جرام    14425.00 جنيه
 

سعر أوقية الذهب اليوم


بلغ سعر أوقية الذهب نحو 3651 دولار للبيع و 3652 دولار للشراء
 

سعر الجنيه الذهب اليوم


سجل سعر الجنيه الذهب نحو 39.12 ألف جنيه للبيع و 39.32 ألف جنيه للشراء

رفعت مؤسسة كومرتس بنك توقعاتها لسعر الذهب إلى 3600 دولار للأونصة بنهاية 2025، على أن يصل إلى 3800 دولار بحلول 2026.

سعر جرام الذهب الذهب سعر الذهب سعر عيار عيار 21

