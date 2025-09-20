سعر جرام الذهب والسبائك اليوم السبت 20-9-2025

يقدم موقع صدي البلد سعر جرام الذهب اليوم السبت 20-9-2025

وصل متوسط سعر جرام الذهب في محلات الصاغة نحو 4890 جنيه.

سعر عيار 21 اليوم



بلغ متوسط سعر جرام الذهب من عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4890 جنيه للبيع و 4915 جنيه للشراء



سعر عيار 18 اليوم



بلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 4191 جنيه للبيع و 4212 جنيه للشراء

سعر عيار 24 اليوم



سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 5588 جنيه للبيع و 5617 جنيه للشراء

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 20-9-2025

سعر عيار 14 اليوم

سجل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 3260 جنيه للبيع و 3276 جنيه للشراء

أسعار السبائك الذهبية اليوم



سبيكة 100 جرام 570300.00 جنيهًا

سبيكة 50 جرام 285200.00 جنيه

سبيكة أونصة (31.1 جرام) 177394.40 جنيه

سبيكة 20 جرام 114300.00 جنيه

سبيكة 10 جرام 57150.00 جنيه

سبيكة 5 جرام 28625.00 جنيه

سبيكة 2.5 جرام 14425.00 جنيه



سعر أوقية الذهب اليوم



بلغ سعر أوقية الذهب نحو 3651 دولار للبيع و 3652 دولار للشراء



سعر الجنيه الذهب اليوم



سجل سعر الجنيه الذهب نحو 39.12 ألف جنيه للبيع و 39.32 ألف جنيه للشراء

رفعت مؤسسة كومرتس بنك توقعاتها لسعر الذهب إلى 3600 دولار للأونصة بنهاية 2025، على أن يصل إلى 3800 دولار بحلول 2026.