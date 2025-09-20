قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجم الأهلي يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري القطري
مانشستر يونايتد يفوز على تشيلسي بثنائية في الدوري الإنجليزي
مئات المتظاهرين يقتحمون مبني يقام به حفل لنخب حزب الليكود وأعضاء الكنيست
وزير البترول يتفقد موقع إنتاج الغاز لشركة شمال سيناء بالبحر المتوسط
استشهاد 11 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على مربع سكني جنوب مدينة غزة
ترامب يطالب فنزويلا بتسلم جميع سجنائها المتواجدين في الولايات المتحدة
وزيرة التضامن: تخرج طالبات كلية رمسيس للبنات محطة فارقة في مسيرتهن
تطبيق برامج الصيانة بأكواد عالمية في تشغيل الكهرباء شرق القناة
وزير خارجية السعودية: القضية الفلسطينية على رأس أولويات المملكة في المحافل الدولية
الرئيس السيسي ونظيره السنغافوري يشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بمختلف المجالات الحيوية
اليابان تقرر تأجيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مؤتمر "حل الدولتين" بنيويورك
رئيس الوزراء السوداني يتعهد بفك حصار الفاشر ويدعو الأسرة الإقليمية والدولية لتحمل مسؤولياتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اقترب من 5 آلاف.. سعر الذهب عيار 21 الآن السبت 20 سبتمبر 2025

اقترب من 5 آلاف.. سعر الذهب عيار 21 الآن السبت 20 سبتمبر 2025
اقترب من 5 آلاف.. سعر الذهب عيار 21 الآن السبت 20 سبتمبر 2025
عبد الفتاح تركي

سعر الذهب عيار 21 الآن السبت 20 سبتمبر 2025 .. حافظ المعدن الأصفر على استقراره في ختام تعاملات اليوم بأسواق الصاغة، وفقًا لآخر تحديث، إذ سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا ومبيعًا في الأسواق نحو 4960 جنيهًا للبيع، و4940 جنيهًا للشراء، في حين بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 39680 جنيهًا للبيع، و39520 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب بختام التعاملات السبت في الأسواق نحو 5668.5 جنيه للبيع، و5645.75 جنيه للشراء.

واقرأ أيضًا:

هل تبديل الذهب بالذهب حرام

سعر الذهب عيار 22

وعن سعر الذهب عيار 22 في أسواق الصاغة وفقًا لآخر تحديثات له، فوصل إلى 5196.25 جنيه للبيع، و5175.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا ومبيعًا في الأسواق المصرية نحو 4960 جنيهًا للبيع، و4940 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وبلغ سعر الذهب عيار 18 بختام تعاملات السبت، نحو 4251.5 جنيه للبيع، و4234.25 جنيه للشراء.

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 14

وصل سعر الذهب عيار 14 في أسواق الصاغة بمصر بختام التداولات، إلى 3306.75 جنيه للبيع، و3293.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وبلغ سعر الذهب عيار 12 الآن في الأسواق نحو 2834.25 جنيه للبيع، و2822.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وحقق سعر الذهب عيار 9 بختام تعاملات السبت 20 سبتمبر 2025، نحو 2125.75 جنيه للبيع، و2117.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب في الأسواق نحو 39680 جنيهًا للبيع، و39520 جنيهًا للشراء.

عيار 21 نزل 400 جنيه من أعلى سعر.. تراجع جديد يضرب الذهب اليوم الخميس

سعر أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب بختام تعاملات اليوم نحو 3686.34 دولار للبيع، و3684.84 دولار للشراء.

سعر الذهب الآن

   سعر الذهب                  بيع                  شراء

سعر الذهب عيار 24   5668.5 جنيه     5645.75 جنيه

سعر الذهب عيار 22   5196.25 جنيه  5175.25 جنيه

سعر الذهب عيار 21   4960 جنيهًا        4940 جنيهًا

سعر الذهب عيار 18   4251.5  جنيه    4234.25  جنيه

سعر الذهب عيار 14   3306.75  جنيه  3293.25  جنيه

سعر الذهب عيار 12   2834.25  جنيه  2822.75  جنيه

سعر الذهب عيار 9    2125.75  جنيه  2117.25  جنيه

سعر الجنيه الذهب    39680  جنيهًا     39520  جنيهًا

سعر أوقية الذهب    3686.34 دولار    3684.84 دولار

الذهب سعر الذهب سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 21 الآن سعر الذهب عيار 21 الآن السبت 20 سبتمبر سعر الذهب عيار 21 الآن السبت 20 سبتمبر 2025 سعر الذهب اليوم سعر الذهب الآن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتوفي

مصرع طالب جامعي في حادث تصادم بشبين القناطر

حسين الجوهري

قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات

الملك عبدالله وبجواره فيصل بن الحسين

فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

الطفل ياسين

محاكمة المتهم في قضية الطفل ياسين.. تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود

الفضة

حكم لبس السلاسل الفضة للرجال .. دار الإفتاء تجيب

النائب مصطفى بكري

لو عبرتم حدودنا سنكون في تل أبيب.. يديعوت أحرونوت تستعرض حديث مصطفى بكري

الصلاة

كيف يقضى من ترك الصلاة طيلة عمره ؟ ..دار الإفتاء تحدد الطريقة الصحيحة

مي كمال الدين - أحمد مكي

حسبي الله ونعم الوكيل.. منشور مفاجئ لـ مي كمال بعد انفصالها عن أحمد مكي

ترشيحاتنا

وفد من رؤساء نقابات الصحفيين العرب يبحث مع نقابة الصحفيين الأردنيين تعزيز التعاون المشترك

وفد من رؤساء نقابات الصحفيين العرب يبحث مع نقابة الصحفيين الأردنيين تعزيز التعاون المشترك

مايا مرسي

وزيرة التضامن تشهد احتفالية تخرج طالبات كلية رمسيس للبنات

جانب من الفاعليات

افتتاح العام الدراسي الجديد بجامعة القاهرة الأهلية بأكتوبر

بالصور

غنية بالفيتامينات والمعادن.. نصائح وزارة الصحة لتحضير وجبات مدرسية صحية للاطفال

نصائح لوجبات صحية ومتوازنة للأطفال في المدارس
نصائح لوجبات صحية ومتوازنة للأطفال في المدارس
نصائح لوجبات صحية ومتوازنة للأطفال في المدارس

تعليم الشرقية تنهي استعدادات استقبال 2 مليون طالب بالعام الدراسي الجديد

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

جمال شعبان ناعيًا طبيب الأطفال محمد إسماعيل.. ما أشهر أسباب الإصابة بالسكتة القلبية؟

وفاة الدكتور محمد إسماعيل طبيب الأطفال وحديثي الولادة بالسكتة القلبية
وفاة الدكتور محمد إسماعيل طبيب الأطفال وحديثي الولادة بالسكتة القلبية
وفاة الدكتور محمد إسماعيل طبيب الأطفال وحديثي الولادة بالسكتة القلبية

نجلاء بدر تتصدر التريند بعد تألقها فى حفل توزيع جوائز دير جيست 2025

نجلاء بدر
نجلاء بدر
نجلاء بدر

فيديو

أنغام

سيبتلي قلبي .. أنغام تطرح أحدث أغانيها بالتعاون مع تامر حسين

لقاء وزير الدفاع

الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك

يمنى شري

عانت في الشهور الأخيرة.. سر وفاة إعلامية لبنانية شهيرة

البصل

موجودة في مطبخك.. ثمرة مذكورة في القرآن تقى من السرطان وأمراض القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

المزيد