اقترب من 5 آلاف.. سعر الذهب عيار 21 الآن السبت 20 سبتمبر 2025

سعر الذهب عيار 21 الآن السبت 20 سبتمبر 2025 .. حافظ المعدن الأصفر على استقراره في ختام تعاملات اليوم بأسواق الصاغة، وفقًا لآخر تحديث، إذ سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا ومبيعًا في الأسواق نحو 4960 جنيهًا للبيع، و4940 جنيهًا للشراء، في حين بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 39680 جنيهًا للبيع، و39520 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب بختام التعاملات السبت في الأسواق نحو 5668.5 جنيه للبيع، و5645.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وعن سعر الذهب عيار 22 في أسواق الصاغة وفقًا لآخر تحديثات له، فوصل إلى 5196.25 جنيه للبيع، و5175.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا ومبيعًا في الأسواق المصرية نحو 4960 جنيهًا للبيع، و4940 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وبلغ سعر الذهب عيار 18 بختام تعاملات السبت، نحو 4251.5 جنيه للبيع، و4234.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وصل سعر الذهب عيار 14 في أسواق الصاغة بمصر بختام التداولات، إلى 3306.75 جنيه للبيع، و3293.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وبلغ سعر الذهب عيار 12 الآن في الأسواق نحو 2834.25 جنيه للبيع، و2822.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وحقق سعر الذهب عيار 9 بختام تعاملات السبت 20 سبتمبر 2025، نحو 2125.75 جنيه للبيع، و2117.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب في الأسواق نحو 39680 جنيهًا للبيع، و39520 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب بختام تعاملات اليوم نحو 3686.34 دولار للبيع، و3684.84 دولار للشراء.

