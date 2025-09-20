قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فان دايك يتغزل في صلاح: أنت الأعظم في المنافسة علي الكرة الذهبية
الإسكان: مهلة 6 أشهر لتقديم طلبات التنازل عن الوحدات والمحال والأراضي بالمدن الجديدة
تخفيف الحكم على فتاة في تهمة إزعاج أشرف زكي
وزير الخارجية يؤكد دعم الدولة لتمكين المرأة خلال لقائه برئيسة المجلس القومي للمرأة
مقاطع فيديو خادشة.. إخلاء سبيل التيك توكر علياء قمرون
ابتسامة ملكية في مقبرة جحوتي.. مزحة ريس الحفائر تُضحك ملك إسبانيا
الأرز الأحمر أم البني أم الأسود.. أيهما يساعد أكثر في إنقاص الوزن؟
مصر تؤكد عمق العلاقات التاريخية مع الصومال ومواصلة دعمها للشعب الصومالي الشقيق
الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك
البارالمبية الدولية لرفع الأثقال تعلن مشاركة 542 لاعبا فى بطولة العالم بالعاصمة الإدارية
الأرصاد: طقس الغد حار رطب .. وفرص لسقوط أمطار بهذه المناطق
بديل الإيجار القديم.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي من الدولة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

آنا هول تكتب التاريخ..أول أمريكية تحصد ذهبية السباعية في بطولة العالم منذ 32 عامًا

الأمريكية آنا هول
الأمريكية آنا هول
إسلام مقلد

دخلت الأمريكية آنا هول سجلات التاريخ في ألعاب القوى بعدما نجحت في التتويج بالميدالية الذهبية لمسابقة السباعية في بطولة العالم المقامة بطوكيو، لتصبح أول أمريكية تحقق هذا الإنجاز منذ 32 عامًا، وذلك بعد تسجيلها 6888 نقطة يوم السبت.

انسحاب تيام يفتح الطريق لهول

شهدت البطولة مفاجأة كبرى بعدما أعلنت البطلة الأولمبية البلجيكية نفيستاو تيام، حاملة ثلاثة ألقاب أولمبية وبطلة العالم السابقة، انسحابها من المنافسات عقب المسابقة الخامسة من أصل سبع.

وجاء قرار الانسحاب على خلفية خلافات مع الاتحاد البلجيكي، مما حرمها من محاولة تحطيم الرقم القياسي الأوروبي (7032 نقطة)، الذي كانت تسعى لتحقيقه في طوكيو.

تيام التي عانت من بداية متعثرة، احتلت المركز السادس بعد أربع مسابقات برصيد 3818 نقطة، خصوصًا بعد أداء مخيب في سباق 200 متر، قبل أن تتراجع أكثر عقب نتيجة ضعيفة في الوثب الطويل باحتلالها المركز الحادي عشر مسجلة 5.99 أمتار.

تألق أمريكي وهيمنة ثابتة

في المقابل، أظهرت آنا هول، صاحبة الـ24 عامًا، ثباتًا كبيرًا في الأداء عبر يومين من المنافسات، حيث نجحت في احتلال المراكز الثلاثة الأولى في معظم الألعاب باستثناء الوثب الطويل (المركز التاسع) ورمي الرمح (المركز الرابع).

وبذلك، نجحت في تحقيق أول ألقابها الكبرى، بعدما اكتفت بالمركز الخامس في أولمبياد باريس 2024.

صراع الوصافة والميداليات

الإيرلندية كيتي أوكونور قدمت أداءً استثنائيًا في رمية الرمح، حيث سجلت 53.06 مترًا، لترتقي من المركز الرابع إلى الوصافة برصيد 6714 نقطة، وتحصد الميدالية الفضية عن جدارة.

أما البريطانية كاتارينا جونسون-تومسون، بطلة العالم في 2019 و2023، فقد دفعت ثمن تراجعها إلى المركز الرابع، لكنها عوضت بأداء قوي في سباق 800 متر، لتقتسم الميدالية البرونزية مع الأمريكية تاليا بروكس، بعدما أنهت كل منهما المنافسات برصيد 6581 نقطة.

إنجاز تاريخي للرياضة الأمريكية

بهذا التتويج، لم تحقق هول إنجازًا شخصيًا فقط، بل أعادت الولايات المتحدة إلى منصة التتويج العالمية في السباعية بعد غياب دام أكثر من ثلاثة عقود، لتصبح بذلك رمزًا لجيل جديد من البطلات الأمريكيات في ألعاب القوى.

الأمريكية آنا هول آنا هول ألعاب القوى مسابقة السباعية الميدالية الذهبية بطولة العالم طوكيو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

المتوفي

مصرع طالب جامعي في حادث تصادم بشبين القناطر

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت 20-9-2025

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

العام الدراسي الجديد

قرارات تطبق لأول مرة بجميع المدارس في العام الدراسي الجديد .. تفاصيل

الملك عبدالله وبجواره فيصل بن الحسين

فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

الديون

الافتاء توضح أمورا تسبب قلة البركة فى المال وكثرة الديون

حسين الجوهري

قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات

ترشيحاتنا

أكرم فريد

أكرم فريد يقدم ورشة مجانية في الإخراج بمهرجان بورسعيد السينمائي

أنغام

بعد عودتها من وعكتها الصحية .. أنغام تتطرح أحدث أغانيها في هذا الموعد

أحمد سعد

الليلة .. أصالة وأحمد سعد يحييان احتفالية اليوم الوطني السعودي بمهرجان مراسي

بالصور

الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك

لقاء وزير الدفاع
لقاء وزير الدفاع
لقاء وزير الدفاع

صحة الشرقية تطلق قافلة طبية مجانية تضم 10 تخصصات طبية لقرية أكياد البحرية بفاقوس

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

مرض خدش القطط.. معلومات لا تعرفها عن المرض النادر ومضاعفاته الخطيرة

أعراض غير متوقعة لمرض خدش القطط
أعراض غير متوقعة لمرض خدش القطط
أعراض غير متوقعة لمرض خدش القطط

للبيت والمدام.. دايهاتسو ميرا موديل 1999 بهذا السعر ‏

دايهاتسو ميرا موديل 1999
دايهاتسو ميرا موديل 1999
دايهاتسو ميرا موديل 1999

فيديو

لقاء وزير الدفاع

الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك

يمنى شري

عانت في الشهور الأخيرة.. سر وفاة إعلامية لبنانية شهيرة

البصل

موجودة في مطبخك.. ثمرة مذكورة في القرآن تقى من السرطان وأمراض القلب

قصه مأساويه

مأساة فى الدقهلية.. أب ينهى حياة أبنائه الثلاثة ويطعن زوجته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

المزيد