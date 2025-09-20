آنا هول تكتب التاريخ..أول أمريكية تحصد ذهبية السباعية في بطولة العالم منذ 32 عامًا

دخلت الأمريكية آنا هول سجلات التاريخ في ألعاب القوى بعدما نجحت في التتويج بالميدالية الذهبية لمسابقة السباعية في بطولة العالم المقامة بطوكيو، لتصبح أول أمريكية تحقق هذا الإنجاز منذ 32 عامًا، وذلك بعد تسجيلها 6888 نقطة يوم السبت.

انسحاب تيام يفتح الطريق لهول

شهدت البطولة مفاجأة كبرى بعدما أعلنت البطلة الأولمبية البلجيكية نفيستاو تيام، حاملة ثلاثة ألقاب أولمبية وبطلة العالم السابقة، انسحابها من المنافسات عقب المسابقة الخامسة من أصل سبع.

وجاء قرار الانسحاب على خلفية خلافات مع الاتحاد البلجيكي، مما حرمها من محاولة تحطيم الرقم القياسي الأوروبي (7032 نقطة)، الذي كانت تسعى لتحقيقه في طوكيو.

تيام التي عانت من بداية متعثرة، احتلت المركز السادس بعد أربع مسابقات برصيد 3818 نقطة، خصوصًا بعد أداء مخيب في سباق 200 متر، قبل أن تتراجع أكثر عقب نتيجة ضعيفة في الوثب الطويل باحتلالها المركز الحادي عشر مسجلة 5.99 أمتار.

تألق أمريكي وهيمنة ثابتة

في المقابل، أظهرت آنا هول، صاحبة الـ24 عامًا، ثباتًا كبيرًا في الأداء عبر يومين من المنافسات، حيث نجحت في احتلال المراكز الثلاثة الأولى في معظم الألعاب باستثناء الوثب الطويل (المركز التاسع) ورمي الرمح (المركز الرابع).

وبذلك، نجحت في تحقيق أول ألقابها الكبرى، بعدما اكتفت بالمركز الخامس في أولمبياد باريس 2024.

صراع الوصافة والميداليات

الإيرلندية كيتي أوكونور قدمت أداءً استثنائيًا في رمية الرمح، حيث سجلت 53.06 مترًا، لترتقي من المركز الرابع إلى الوصافة برصيد 6714 نقطة، وتحصد الميدالية الفضية عن جدارة.

أما البريطانية كاتارينا جونسون-تومسون، بطلة العالم في 2019 و2023، فقد دفعت ثمن تراجعها إلى المركز الرابع، لكنها عوضت بأداء قوي في سباق 800 متر، لتقتسم الميدالية البرونزية مع الأمريكية تاليا بروكس، بعدما أنهت كل منهما المنافسات برصيد 6581 نقطة.

إنجاز تاريخي للرياضة الأمريكية

بهذا التتويج، لم تحقق هول إنجازًا شخصيًا فقط، بل أعادت الولايات المتحدة إلى منصة التتويج العالمية في السباعية بعد غياب دام أكثر من ثلاثة عقود، لتصبح بذلك رمزًا لجيل جديد من البطلات الأمريكيات في ألعاب القوى.