اتحاد الغرف السياحية يصدر قرارات مهمة قبل انطلاق العام الجديد

أصدر مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية مجموعة من القرارات المهمة وذلك خلال إجتماع المجلس برئاسة حسام الشاعر رئيس الاتحاد قبل أيام قليلة من بدء العام الجديد 2026 ، تستهدف القرارات ضبط السوق السياحي بما يعود بالنفع الكبير على اقتصادنا القومي ، وتفعيل دور الاتحاد كمظلة لكافة الغرف السياحية ، وكذلك تفعيل دور الاتحاد والغرف السياحية الخمس مجتمعة لمواجهة أية ممارسات داخل أي نشاط سياحي قد تضر بالسوق وتؤثر على الدخل القومي لمصر من صناعة السياحة.

التسوية الودية للمنازعات

وقد تضمنت القرارات تشكيل لجنة " التسوية الودية للمنازعات في مجال النشاط السياحي " وتستهدف السعي وبقوة لحل أية مشاكل قد تنشأ بين المنشآت والمشروعات السياحية المختلفة قبل أن تتفاقم وتصل إلى نزاع قضائي

كما تضمنت القرارات التي أصدرها المجلس تشكيل لجنة " الانضباط المهني وضبط آليات السوق " التي تستهدف مراقبة الأنشطة السياحية المختلفة من قبل الاتحاد و غرفه الخمس ، ووضع قواعد لضبط السوق السياحي.

 كما قرر المجلس تفعيل الاتفاقيات المهمة ما بين الاتحاد المصري للغرف السياحية ووزارة القوي العاملة وفي مقدمتها تسهيل إصدار تصاريح العمل للأجانب بالمشروعات السياحية المختلفة من خلال منصة رقمية مميزة وقوية لتحقيق هذا الهدف.

وقد ناقش مجلس الإدارة الموازنة التقديرية للاتحاد التي عرضها ايهاب عبد العال أمين الصندوق ، وبعد المناقشات المستفيضة تم إقرار الموازنة من قبل المجلس


إجتماع مهم وقرارات قوية

ومن جانبه أكد حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة الاتحاد أن إجتماع المجلس إكتسب أهمية إضافية حيث يأتي في نهاية عام حققت فيه السياحة المصرية طفرة كبيرة , وبداية عام نستهدف فيه جميعا دولة وقطاع خاص وإتحاد وغرف استمرار النمو و بمعدلات أكبر وأعلي ، موضحا أن القرارات التي أصدرها المجلس قوية وكان ينتظرها القطاع منذ فترة ، وسوف يكون لها تأثير إيجابي قوي للغاية لضبط السوق وحل المشاكل وإزالة المعوقات وتفعيل دور الاتحاد والغرف السياحية بصورة غير مسبوقة.

وكشف حسام الشاعر أن اتحاد الغرف السياحية يشهد مرحلة استثنائية من العمل والإنجاز والتفاعل مع الغرف والقطاع الخاص انطلاقا من حرص أعضاء المجلس على بذل أقصي جهد لخدمة القطاع السياحي وبالتالي خدمة اقتصادنا القومي
 

وأضاف رئيس الاتحاد أن الإجتماع وبخلاف القرارات المهمة التي صدرت فإنه قد ناقش عدد من الموضوعات المهمة والحيوية التي تهم القطاع السياحي ، وتستهدف تلك المناقشالت وضع تصور شامل وواقعي لحل أية مشاكل متوقع أن تواجه السياحة المصرية بالعام الجديد حتي تستمر في انطلاقتها ، واشار الشاعر الى انه تم الاتفاق على التواصل المثمر والمستمر مع كافة الوزارات والقطاعات التي يرتبط عملها ومسؤولياتها بصناعة السياحة وفي مقدمتها بالطبع وزارة السياحة والأثار بكافة هيئاتها وقطاعاتها المختلفة ، حيث يشهد التعاون والتنسيق بين الاتحاد والوزارة نموا متزايدا ومعمقا لخدمة القطاع السياحي بفضل جهود جميع مسؤولي الوزارة وفي مقدمتهم السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار,

كما أن هناك العديد من الوزارات والقطاعات الحكومية التي بدأت التفاعل والتعاون مع مجلس إدارة الاتحاد لخدمة صناعة السياحة في مقدمتها وزارتي المالية التي سيعلن الاتحاد قريبا وبصورة متتالية مجموعة من الأخبار السارة والمهمة للقطاع السياحي بالتعاون مع وزارة المالية وكافة هيئاتها بدعم ومساندة وتعاون من السيد الوزير أحمد كجوك وكبار مسئولي الوزارة ، وكذلك وزارة القوي العاملة بقيادة السيد الوزير السيد محمد جبران ، وغيرهما من الوزارات والهيئات والمسؤولين


الوحدة الإعلامية للاتحاد

ومن جانبه ، أعلن ناصر تركي نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية قرب الانتهاء من تأسيس الوحدة الإعلامية للاتحاد ومن المنتظر تدشينها وبدء العمل بها أوائل العام المقبل ٢٠٢٦ ، مشيرا إلى أن الهدف من إنشاء تلك الوحدة أن تكون منصة إعلامية شاملة للقطاع السياحي الخاص بأثره وليس الاتحاد والغرف فقط ، موضحا أنها ستقدم مختلف أشكال الإعلام المرئي والمسموع والرقمي بالتوازي مع إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للاتحاد لتكتمل المنظومة

وأشاد تركي بالدعم الذي يوليه اعضاء مجلس إدارة الاتحاد للوحدة ايماناً منهم بأهمية الدور المنوط بها في خدمة قطاع السياحة لنشر قضاياه والمشاركة في تحقيق التوعية السياحية سواء للعاملين بالقطاع أو الجمهور ، مشددا على أن الوحدة سوف تتواصل مع كافة مكونات صناعة السياحة وتقديم خدماتها للجميع.

