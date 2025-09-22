في أعلى مستوياته.. سعر الذهب عيار 21 الآن الاثنين 22 سبتمبر 2025

سعر الذهب عيار 21 الآن .. شهد سعر الذهب اليوم الاثنين 22 سبتمبر 2025 استقرارًا في ختام التعاملات، بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته محليًا وعالميًا، إذ ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بقيمة 100 جنيه، بحسب بيان شعبة الذهب المصرية اليوم.

سعر الذهب عالميًا بالدولار

حافظ سعر الذهب عالميًا الاثنين على آخر مستوياته، بعد أن كسر حاجز الـ 3720 دولارا للأوقية، مع توقع المستثمرين استمرار الارتفاع في ظل انخفاض سعر الفائدة.

وقالت شعبة الذهب المصرية، الاثنين، إن صعود أسعار الذهب عالميًا انعكس على سعر الذهب المحلي، ما جعل المعدن الأصفر في مصر يتخطى حاجز الـ5000 جنيه لأول مرة، ليصل بذلك إلى أعلى مستوياته في التاريخ.

فيما حافظ سعر الذهب عيار 24 اليوم على آخر قيمة مسجله بنحو 5728 جنيهًا، مع زيادة 100 جنيه للمصنعية على سعر الجرام المعلن.

وحافظ سعر الذهب عيار 21 اليوم على آخر قيمة مسجله بنحو 5020 جنيهًا، مع زيادة 100 جنيه للمصنعية على سعر الجرام المعلن.

سعر الذهب عيار 18 بالمصنعية بنهاية التعاملات

وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم نحو 4300 جنيه، مع زيادة 100 جنيه للمصنعية على سعر الجرام المعلن.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

أما سعر الجنيه الذهب الاثنين، فقد ارتفع على آخر قيمة مسجله بنحو 40160 جنيهًا بدون احتساب المصنعية والضريبة.