قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لجنة التخطيط تتمسك بتعيين حسام البدري مديرًا فنيًا للأهلي
بـ15سورة قبل النوم تتقي جهنم وعذاب القبر.. الكثيرون يعرفون واحدة فقط
مدبولي من نيويورك: إما أن نؤسس لسلامٍ عادل ودائم أو نترك المنطقة رهينة للصراعات والعنف
مدبولي من أمريكا: لا استقرار في الشرق الأوسط بدون إقامة دولة فلسطين
مدبولي: لا استقرار في الشرق الأوسط بدون حل عادل يلبي طموح الفلسطينيين
مدبولي بمؤتمر حل الدولتين: لا استقرار في الشرق الأوسط بدون حل عادل وشامل يضمن حق الشعب الفلسطيني في قيام دولته
أمام الأمم المتحدة.. كندا تعترف رسميا بدولة فلسطين
مدبولي من أمريكا: مصر ترفض بصورة حاسمة أي محاولات لتهجير الفلسطينيين
مصدر أمني ينفي تعرض أحد قيادات الإخوان الإرهابية لانتهاكات داخل مركز إصلاح وتأهيل
وزارة الخارجية الفلسطينية ترحب باعتراف فرنسا بدولة فلسطين
رئيس الوزراء : حل الدولتين ليس مجرد خيار سياسي بل ضرورة أمنية
مدبولي: نقولها بمنتهى الصراحة إن حل الدولتين ضرورة أمنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

في أعلى مستوياته.. سعر الذهب عيار 21 الآن الاثنين 22 سبتمبر 2025

في أعلى مستوياته.. سعر الذهب عيار 21 الآن الاثنين 22 سبتمبر 2025
في أعلى مستوياته.. سعر الذهب عيار 21 الآن الاثنين 22 سبتمبر 2025
عبد الفتاح تركي

سعر الذهب عيار 21 الآن .. شهد سعر الذهب اليوم الاثنين 22 سبتمبر 2025 استقرارًا في ختام التعاملات، بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته محليًا وعالميًا، إذ ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بقيمة 100 جنيه، بحسب بيان شعبة الذهب المصرية اليوم.

سعر الذهب عالميًا بالدولار

حافظ سعر الذهب عالميًا الاثنين على آخر مستوياته، بعد أن كسر حاجز الـ 3720 دولارا للأوقية، مع توقع المستثمرين استمرار الارتفاع في ظل انخفاض سعر الفائدة.

عيار 21 نزل 400 جنيه من أعلى سعر.. تراجع جديد يضرب الذهب اليوم الخميس

وقالت شعبة الذهب المصرية، الاثنين، إن صعود أسعار الذهب عالميًا انعكس على سعر الذهب المحلي، ما جعل المعدن الأصفر في مصر يتخطى حاجز الـ5000 جنيه لأول مرة، ليصل بذلك إلى أعلى مستوياته في التاريخ.

فيما حافظ سعر الذهب عيار 24 اليوم على آخر قيمة مسجله بنحو 5728 جنيهًا، مع زيادة 100 جنيه للمصنعية على سعر الجرام المعلن.

وحافظ سعر الذهب عيار 21 اليوم على آخر قيمة مسجله بنحو 5020 جنيهًا، مع زيادة 100 جنيه للمصنعية على سعر الجرام المعلن.

سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. تراجع جميع الأعيرة والجنيه يخسر 700 جنيه

سعر الذهب عيار 18 بالمصنعية بنهاية التعاملات

وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم نحو 4300 جنيه، مع زيادة 100 جنيه للمصنعية على سعر الجرام المعلن.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

أما سعر الجنيه الذهب الاثنين، فقد ارتفع على آخر قيمة مسجله بنحو 40160 جنيهًا بدون احتساب المصنعية والضريبة.

الذهب سعر الذهب سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 21 الآن سعر الذهب عالميًا بالدولار شعبة الذهب شعبة الذهب المصرية سعر الذهب عيار 21 اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عصام الحضري

كلب الكابتن نهش مهندسة.. عصام الحضري وزوجته في محضر رسمي بالعلمين

محمد صلاح

غياب محمد صلاح عن حفل الكرة الذهبية 2025

التقديم متاح حتى منتصف ديسمبر.. العدد المسموح إضافته على بطاقة التموين 2025

التقديم متاح حتى منتصف ديسمبر.. العدد المسموح إضافته على بطاقة التموين 2025

هدير عبد الرازق

الحبس سنة للبلوجر هدير عبد الرازق بتهمة دهس شخص بالعمرانية

مسلم ويارا تامر

مسلم يعلن انفصاله عن زوجته يارا تامر .. تعرف على السبب

شجاعة طفل غزة الذي حمل شقيقه

مصر تنتصر للبراءة.. رحلة إنقاذ طفل غزة الذي حمل شقيقه للنزوح وأبكي العالم| فيديو وصور

ترامب

على رأسهم مصر.. ترامب يجتمع بقادة 8 دول عربية وإسلامية في واشنطن

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة

ترشيحاتنا

سعر الدولار

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الأثنين

الإسكان

نائب وزير الإسكان يُتابع موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمنيا

مصر

ميشيل الجمل: مصر تعود للدور الريادي في قارة أفريقيا

بالصور

أكتر مشكلة بتيجي للكل .. اعرف أسباب الحموضة وأهم علاماتها

الحموضة
الحموضة
الحموضة

بي واي دي سونجL ‎‏ الكهربائية موديل 2025.. بهذا السعر ‏

بي واي دي سونجL ‎‏ الكهربائية
بي واي دي سونجL ‎‏ الكهربائية
بي واي دي سونجL ‎‏ الكهربائية

أفضل النصائح لصيانة السيارات الكهربائية

سيارات الكهربائية
سيارات الكهربائية
سيارات الكهربائية

لجنة من "صحة الشرقية" تتابع أعمال تركيب جهاز قسطرة القلب بمستشفى فاقوس

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

إصابة مسلم بجلطة

وعكة صحية مفاجئة.. مسلم يكشف عن إصابته بجلطة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

المزيد