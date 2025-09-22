رئيس شعبة الذهب: ارتفاع تاريخي بـ60 دولارا في الأوقية.. والسوق يترقب

كشف هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الذهب شهدت ارتفاعًا عالميًا قياسيًا وصل إلى 60 دولارًا في الأوقية خلال أقل من 10 ساعات، معتبراً هذا الارتفاع بمثابة "نذير بارتفاعات متتالية ممكن نشاهدها في الفترة القادمة"، وقد يصل سعر الأوقية إلى أكثر من 3800 دولار.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سليم في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة "ON"، نفى هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن يكون للارتفاع آثار سلبية مباشرة على السوق المحلي، موضحًا أنه مجرد "انعكاس ورؤية للارتفاع" العالمي.



وعن حالة السوق المصري حاليًا، وصف ميلاد الوضع بأنه "هدوء وترقب"، مشيراً إلى أن سلوك المستهلكين أصبح "مُغايرًا نسبيًا" عما كان عليه في السابق. وأضاف: "يمكن في ناس حست إنها ممكن تستفيد في إنها تبيع لأنها حققت أرباح كبيرة، وإن كان ده مش محمود أو ده مش أحسن حاجة... المواقف ما هياش جماعية".

وأرجع رئيس شعبة الذهب أسباب الارتفاع العالمي المتوقع إلى عاملين رئيسيين؛ الأول هو الاتجاه نحو خفض سعر الفائدة على الدولار، والثاني هو "الشراءات في البنوك المركزية العالمية"، مؤكدًا أن هناك "عوامل كتيرة كلها رايحة ناحية الذهب وازدياداته".

ونصح ميلاد الراغبين في شراء الذهب بالاستثمار على "المدى الطويل"، قائلاً: "يشتري على أجزاء، وطالما هو بيستثمر على المدى الطويل يبقى مطمئن إنه مش هيبقى محتاج الفلوس دي غير بعد سنة أو بعد مدة معينة عشان يكون ضامن".