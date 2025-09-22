جوتيرش: إقامة دولة فلسطينية مستقلة ليست مكافأة بل حق مشروع

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ليست مكافأة، بل حق مشروع للشعب الفلسطيني، مشددًا على ضرورة تجديد الالتزام بحل الدولتين قبل فوات الأوان.

وأشار جوتيريش إلى أن استمرار عنف المستوطنين في الضفة الغربية غير مقبول، ولا يوجد أي مبرر لهجمات 7 أكتوبر، أو احتجاز الرهائن، أو العقاب الجماعي بحق المدنيين الأبرياء.

وشدد الأمين العام على أن تحقيق حل الدولتين هو السبيل الوحيد للخروج من "الكابوس" المستمر في المنطقة، مؤكدًا أن تجاهل هذه القضية سيؤدي حتمًا إلى تفاقم التطرف والعنف.

ودعا جوتيريش، خلال كلمته أمام الجمعية العامة، إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، مؤكدًا أن "لا شيء يبرر العقاب الجماعي الذي تمارسه إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني"، وفي الوقت نفسه شدّد على أن "لا شيء يبرر الهجمات الإرهابية البشعة التي ارتكبتها حركة حماس".

ورحب جوتيريش بالجهود الدولية الرامية إلى إحياء حل الدولتين، مثمنًا المبادرة السعودية ـ الفرنسية لعقد مؤتمر دولي في نيويورك لدعم هذا المسار.

وفي سياق متصل، عبّر الأمين العام عن خيبة أمله من منع الوفد الفلسطيني من المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة، مشددًا على ضرورة ضمان تمثيل الشعب الفلسطيني في أي مسار سياسي يخص قضيته.