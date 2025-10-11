قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبد الصمد ماهر يكشف أسباب انضمام محافظات جديدة للتأمين الصحي الشامل

منار عبد العظيم

رصد برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، تفاصيل جديدة حول المرحلة الثانية من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وانضمام عدد من المحافظات إليها، من بينها المنيا والإسكندرية.

28 مشروعًا في 12 محافظة

خلال مداخلة هاتفية للصحفي عبد الصمد ماهر، المتخصص في شؤون وزارة الصحة، أكد أن الوزارة تتابع تنفيذ 28 مشروعًا صحيًا في 12 محافظة، في إطار خطة تطوير القطاع الطبي ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

مشروعات بارزة في القاهرة

أوضح ماهر ، أن من أبرز هذه المشروعات، تطوير مستشفى البنك الأهلي، ومستشفى القاهرة الجديدة، ومستشفى عين شمس العام، إضافة إلى مشروعات كبيرة في الجيزة مثل مستشفى شبرامنت المركزي، وصدر الجيزة، و6 أكتوبر المركزي، والشيخ زايد، وأم المصريين، التي يجري تحويلها إلى مدينة طبية متكاملة على غرار معهد ناصر.

لماذا المنيا والإسكندرية؟

أكد المتحدث أن محافظة المنيا ستنضم إلى المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، لما لها من أهمية استراتيجية وتعداد سكاني كبير، كما تم اختيار محافظة الإسكندرية أيضًا لنفس السبب، إذ تُعد من أكثر المحافظات كثافة سكانية، مما يتطلب توفير خدمات تأمينية وصحية متكاملة لسكانها.

تأتي هذه الخطوة ضمن خطة الدولة المصرية لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل تدريجيًا، وتوفير رعاية صحية عادلة وشاملة لجميع المواطنين في مختلف المحافظات.

