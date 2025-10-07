ريا أبي راشد تدير جلسة حوارية مع كيت بلانشيت في مهرجان الجونة 19 أكتوبر

تدير المذيعة ريا أبي راشد جلسة حوارية مع كيت بلانشيت في مهرجان الجونة 19 أكتوبر، بعد الإعلان عن حضورها وتكريمها في الدورة الثامنة.

أعلن مهرجان الجونة عن استضافة النجمة العالمية، الممثلة والمنتجة وسفيرة النوايا الحسنة للمفوضية، كيت بلانشيت، كضيفة شرف في الدورة الثامنة للمهرجان، التي ستُقام في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر في مدينة الجونة.



كيت بلانشيت، الحائزة على جائزتي أوسكار، تتمتع بحضور عالمي لافت سواء في مجال السينما أو العمل الإنساني. وتحت شعار المهرجان الدائم "السينما من أجل الإنسانية" والتزامه بتعزيز التبادل الثقافي والتأثير المجتمعي، يفتخر مهرجان الجونة باستقبالها للمشاركة في فعاليات خاصة ضمن برنامج هذا العام.

تمتد المسيرة الفنية الاستثنائية لكيت بلانشيت لتؤكد موهبتها الفريدة وعمقها كممثلة. فقد نالت إشادة واسعة عن أدوارها في أفلام مثل "إليزابيث - Elizabeth"، "كارول - Carol "، و "تار-Tàr"، إلى جانب فوزها بجائزتي أوسكار عن دوريها في فيلمي "الطيار - Aviator" و"بلو جاسمين - Blue Jasmine" كما تميّزت في المسرح وشغلت منصب المديرة الفنية المشاركة لفرقة سيدني ثياتر كومباني، وهي أيضًا الشريكة المؤسسة لشركة الإنتاج "Dirty Films" التي حققت نجاحًا كبيرًا بإنتاج أعمال سينمائية وتلفزيونية حصدت جوائز مرموقة.

لا يقتصر حضور بلانشيت في المهرجان على إنجازاتها الفنية والإنتاجية فحسب، بل يمتد إلى نشاطها الإنساني. فمنذ عام 2016، شغلت منصب السفيرة العالمية للنوايا الحسنة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، حيث سخّرت منصتها لرفع الوعي العالمي حول قضايا اللاجئين وحشد الدعم لهم، لتصبح صوتًا مدركًا وملتزمًا بقضايا النازحين حول العالم. وقد قامت برحلات ميدانية إلى مخيمات اللاجئين والمجتمعات المستضيفة في الأردن ولبنان وبنغلاديش وجنوب السودان والنيجر والبرازيل، حيث استمعت إلى قصص اللاجئين وسلّطت الضوء على الحاجة الماسة إلى الدعم. وفي عام 2018، تم تكريمها بجائزة الكريستال من المنتدى الاقتصادي العالمي تقديرًا لجهودها.