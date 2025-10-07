حقيقة عودة جينيفر لوبيز وبن أفليك بعد ظهورهما معا في نيويورك

اجتمعت النجمة جينيفر لوبيز والنجم بن أفليك أمام عدسات الكاميرات في عرض نيويورك لفيلم Kiss of the Spider Woman، في أول ظهور علني يجمعهما منذ إنهاء إجراءات الطلاق بينهما.

ظهرت جينيفر لوبيز بفستان أنيق ذو تصميم يشير إلى شخصية العنكبوت، فيما اختار بن أفليك بدلة باللون الكحلي. وتبادلا الابتسامات والحديث بلحظات قريبة أمام الحضور على السجادة الحمراء.



هذا اللقاء جاء وسط إشادات متبادلة، حيث عبّر ب أفليك خلال مقابلة قصيرة أمام الكاميرات عن إعجابه الشديد بأداء جينيفر لوبيز في الفيلم، واصفًا إياها بأنها “مذهلة” في الدور الذي عُينت لأدائه.



وبدورها، شكرت لوبيز زوجها السابق بن أفليك علنًا على دوره في إنجاز هذا المشروع الفني، مؤكدة أنه لولا دعمه من خلال شركة الإنتاج لما تمّ إخراج الفيلم إلى النور.



حضرت جينيفر لوبيز العرض برفقة توأمها ماكس وإيمي إلى السجادة الحمراء إلى جانب عدد من أفراد أسرتها وأصدقائها.

من الجدير بالذكر أن جينيفر لوبيز وبن أفليك كانا قد أنهيا زواجهما رسميًا في يناير 2025، بعد سلسلة من العلاقات المتأرجحة طيلة سنوات.



وعلى الرغم من انفصالهما، إلا أن هذا اللقاء أعاد إلى الأذهان العلاقة التي عُرفت إعلاميًا بـ “Bennifer” وطرح من جديد أسئلة حول إمكانية عودة المشوار المشترك أو علاقة جديدة بين الطرفين.

حتى اللحظة، لم يصدر أي تأكيد رسمي من طرف لوبيز أو أفليك بخصوص طبيعة العلاقة بينهما بعد هذا اللقاء.

لكن ما لا شك فيه أن السجادة الحمراء في نيويورك شهدت لحظة مثيرة للاهتمام، أعادت الجدل الإعلامي حول قدرتهما على التّعاون الفني، وربما استعادة مسار مشترك من جديد في المستقبل القريب.