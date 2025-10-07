قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يشيد بموقف فرنسا الداعم لفلسطين.. والتأكيد على الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
الرئيس السوري يستقبل وفدا أمريكيا في دمشق لبحث تفعيل اتفاق العاشر من مارس
بـ القاضية | تفاصيل انتصار زيزو على الزمالك في قلب اتحاد الكرة
البرغوثي وسعدات يدخلون مطالب حماس بقوائم الأسرى المطلوب الإفراج عنهم
حماس تؤكد استعدادها لتسليم جميع الرهائن والمحتجزين الأحياء والجثامين
مصادر للقاهرة الإخبارية: مصر تكثف جهودها مع مختلف الأطراف للتوصل إلى اتفاق واضح لتنفيذ خطة ترامب
الشرقية كلها حاضرة .. بدء عزاء أحمد عمر هاشم في قرية بني عامر بالزقازيق
وسط حفاوة شعبية ورسمية.. البابا تواضروس يختتم زيارة رعوية استغرقت 8 أيام لـ 7 إيبارشيات و 8 أديرة في أسيوط
أكسيوس: ترامب عازم على إعادة المحتجزين وإنهاء الحرب في غزة الأيام المقبلة
سفارة رومانيا تهنئ مصر على فوز خالد العناني بمنصب مدير اليونسكو
الداخلية تعلن البدء في قبول طلبات التقدم لحج القرعة 2026.. الشروط والمواعيد
دبلوماسي روسي: وزير الخارجية الأفغاني أكد لموسكو رفض بلاده تأسيس أي قاعدة عسكرية أجنبية داخل بلاده
فن وثقافة

حقيقة عودة جينيفر لوبيز وبن أفليك بعد ظهورهما معا في نيويورك

جينيفر لوبيز وبن أفليك
جينيفر لوبيز وبن أفليك
نجلاء سليمان

اجتمعت النجمة جينيفر لوبيز والنجم بن أفليك أمام عدسات الكاميرات في عرض نيويورك لفيلم Kiss of the Spider Woman، في أول ظهور علني يجمعهما منذ إنهاء إجراءات الطلاق بينهما.  

ظهرت جينيفر لوبيز بفستان أنيق ذو تصميم يشير إلى شخصية العنكبوت، فيما اختار بن أفليك بدلة باللون الكحلي. وتبادلا الابتسامات والحديث بلحظات قريبة أمام الحضور على السجادة الحمراء.


هذا اللقاء جاء وسط إشادات متبادلة، حيث عبّر ب أفليك خلال مقابلة قصيرة أمام الكاميرات عن إعجابه الشديد بأداء جينيفر لوبيز في الفيلم، واصفًا إياها بأنها “مذهلة” في الدور الذي عُينت لأدائه.  


وبدورها، شكرت لوبيز زوجها السابق بن أفليك علنًا على دوره في إنجاز هذا المشروع الفني، مؤكدة أنه لولا دعمه من خلال شركة الإنتاج لما تمّ إخراج الفيلم إلى النور.  


حضرت جينيفر لوبيز العرض برفقة توأمها ماكس وإيمي إلى السجادة الحمراء إلى جانب عدد من أفراد أسرتها وأصدقائها.

من الجدير بالذكر أن جينيفر  لوبيز وبن أفليك كانا قد أنهيا زواجهما رسميًا في يناير 2025، بعد سلسلة من العلاقات المتأرجحة طيلة سنوات.  


وعلى الرغم من انفصالهما، إلا أن هذا اللقاء أعاد إلى الأذهان العلاقة التي عُرفت إعلاميًا بـ “Bennifer” وطرح من جديد أسئلة حول إمكانية عودة المشوار المشترك أو علاقة جديدة بين الطرفين.  

حتى اللحظة، لم يصدر أي تأكيد رسمي من طرف لوبيز أو أفليك بخصوص طبيعة العلاقة بينهما بعد هذا اللقاء.

لكن ما لا شك فيه أن السجادة الحمراء في نيويورك شهدت لحظة مثيرة للاهتمام، أعادت الجدل الإعلامي حول قدرتهما على التّعاون الفني، وربما استعادة مسار مشترك من جديد في المستقبل القريب.

