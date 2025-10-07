محمد العدل ينتقد إعادة توزيع لحن «اسلمي يا مصر» في ذكرى نصر أكتوبر

أعرب المنتج محمد العدل عن استيائه من إعادة توزيع اللحن الخاص بأغنية «اسلمي يا مصر» التي بثتها الإذاعة المصرية بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر الـ52.



وكتب العدل عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك:

«استمعت الآن على إذاعة 105.8 إلى جريمة مشهودة، من تجرأ وفعلها وأعاد تلحين أغنية (أسلمي يا مصر إني الفدا)، لحناً ماسخاً لا يمتّ بصلة للأصل، بل شوّه اللحن الرائع للموسيقار الكبير صفى الدين علي. لا تشوّهوا ذاكرتنا.. ومن صاحب هذه الفكرة الضحلة التي لا تعكس سوى الغباء الفني».



وجاءت كلمات العدل في إشارة واضحة إلى رفضه المساس بالأعمال الوطنية الأصيلة التي ترتبط بذاكرة المصريين وتاريخهم الفني والوطني.