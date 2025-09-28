قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد العدل: جمهوري الأهلي والزمالك خايفين من النتيجة

يارا أمين

أثار المنتج والسيناريست محمد العدل تفاعلاً واسعًا عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، بعد منشوره الذي تحدث فيه عن حالة القلق المشترك بين جماهير الأهلي والزمالك قبل مباراة القمة المرتقبة.

وكتب العدل على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “تعالوا نعترف، لأول مرة، الجمهوريين سواء جمهور الأهلي أو جمهور الزمالك خايفين من النتيجة، ربنا يكرمنا اللهم آمين”.

يواجه فريق النادى الأهلى، نظيره الزمالك مساء الاثنين في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد القاهرة الدولى، في قمة مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدورى الممتاز "دورى NILE".

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك: "عودة محمد الشناوى لتشكيل الأهلي الأساسي أمام الزمالك في القمة".

وتابع: “الزمالك يرتدي الزي البديل في مباراة القمة”.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك

تذاع مباراة القمة بين الأهلى والزمالك على قنوات أون سبورتس الناقل الحصرى لمباريات الدورى الممتاز.

يخوض الزمالك المباراة متصدرا لجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 17 نقطة جمعها من 8 مباريات.

ويحتل الأهلى المركز السادس في ترتيب الدورى من 7 مباريات، حيث فاز في 3 مباريات. 

محمد العدل الأهلي الزمالك مباراة القمة استاد القاهرة الدولى

