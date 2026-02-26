وزيرة التضامن تتفقد وحدة إطعام «المحروسة» بمؤسسة يمن الخيرية بالوراق

تفقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ترافقها هند عبد الحليم، نائبة محافظ الجيزة، مقر وحدة إطعام "المحروسة" لمؤسسة يمن الخيرية بمنطقة الوراق، محافظة الجيزة، حيث كان في استقبالها مجلس أمناء المؤسسة، برئاسة المحاسب عادل أحمد.

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على تفقد المطبخ، والاطلاع على تجهيز الوجبات وأماكن تقديمها، حيث تقدم وحدة إطعام " المحروسة" لمؤسسة يمن الخيرية ما يقرب من ألفي وجبة يوميا.

وثمنت الدكتورة مايا مرسي الجهود المقدمة من مؤسسة يمن الخيرية في قطاع الإطعام، وجميع القائمين عليها والمتطوعين الذين يؤدون تلك الأعمال.

جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي، بالشراكة مع صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ووزارة الأوقاف، وصندوق «تحيا مصر»، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والهلال الأحمر المصري، والجمعيات والمؤسسات الأهلية، تستهدف توفير أكثر من 70 مليون وجبة ساخنة، وتوزيع ما يزيد على 5.5 مليون كرتونة مواد غذائية خلال شهر رمضان المعظم.

ومن المقرر أن يتم ذلك عبر عدد من المبادرات، ويأتي على رأسها المبادرة الرئاسية « أبواب الخير» التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق تحيا مصر، ومطاعم ونقاط المحروسة وأهل الخير المنتشرة على مستوى الجمهورية لوزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الأوقاف والجمعيات والمؤسسات الاهلية ونقاط أهل الخير، ومن خلال مبادرات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وكذلك «المطبخ الإنساني الرمضاني» للهلال الأحمر المصري، الذي يقدم ما يزيد على مليون وجبة ساخنة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، ليؤكد الدور الريادي لمصر في دعم أشقائها.