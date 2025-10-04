اخترعوا القماش.. تعليق مثير من محمد العدل على مباراة الزمالك والمحلة

علق المنتج محمد العدل على تعادل الزمالك مع غزل المحلة، في المباراة التي علق المنتج محمد العدل على تعادل الزمالك مع غزل المحلة، في المباراة التي عت بين الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، بطريقة ساخرة عبر حسابه الشخصي على موقع “فيسبوك”.

وكتب العدل في منشوره: “المحلة وغزل المحلة.. ده دول اللي اخترعوا القماش.. فطبيعي يطلعوا قماش".

تعادل الزمالك مع غزل المحلة

ووقع الزمالك فى فخ التعادل الإيجابي مع غزل المحلة 1 - 1 فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

نجح أحمد ربيع في إحراز هدف تقدم الزمالك في الدقيقة 39 بضربة رأسية ليعلن تقدم المارد الأبيض.

وتعادل محمود صلاح لاعب غزل المحلة لفريقه فى الدقيقة 65

بهذه النتيجة يتواجد الزمالك في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بينما يتواجد غزل المحلة في المركز الـ 14 برصيد 11 نقطة

وخاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط : أحمد ربيع – أحمد حمدي – ناصر ماهر.

خط الهجوم: أحمد شريف – عمرو ناصر – خوان بيزيرا.