محمد العدل: مش هنتخب حسام غالي عشان سيَّح للأهلي على الهواء

علق المنتج محمد العدل على تصريحات حسام غالي عضو مجلس إدارة الأهلي ونجمه السابق، ضد إدارة النادي، في إحدى لقاءاته، كما كشف موقفه من حسام غالي؛ حال دخوله الانتخابات في أي وقت.

وقال محمد العدل، الذي حل ضيفا على الإعلامى عمر ربيع ياسين في برنامجه "مان تو مان": "بحب حسام غالي جدا على المستوى الشخصي، وعلى مستوى الكورة، بس الأهلي عنده ثوابت، اللي بيتقال في الغرف المغلقة ما ينفعش يطلع في الإعلام وعلى الهواء".

وأضاف محمد العدل: «طول عمر مجلس الأهلي لو نصفه رافض قرار واتّاخد عشان الأغلبية، فالرافضون هم من يدافعون عن القرار».

وواصل حديثه: «كنت أتمنى أن يقول حسام غالي رأيه في الغرف المغلقة، مش يطلع يسيَّح للأهلي على الهواء.. اللي بيحب حد أو مكان؛ بينصحه بينه وبينه في الغرف المغلقة، لكن مش على الهواء».

وأكد: «لو حسام غالي قرر خوض الانتخابات مستقلًا، فلن أعطيه صوتي».