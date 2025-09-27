بقى ييتشائم من اللون ولا إيه..محمد العدل يعلق على زي الزمالك

علق المنتج محمد العدل، على زي فريق نادي الزمالك الذي سيرتديه أمام الأهلي في لقاء القمة.

وكتب العدل عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "ليه الزمالك هيلبس الزي البديل أمام النادي الأهلي، بقى بيتشائم من اللون الأبيض والخطين الحمر ولا إيه".

يواجه فريق النادى الأهلى، نظيره الزمالك مساء الاثنين في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد القاهرة الدولى، في قمة مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدورى الممتاز "دورى NILE".

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك: "عودة محمد الشناوى لتشكيل الأهلي الأساسي أمام الزمالك في القمة".

وتابع: “الزمالك يرتدي الزي البديل في مباراة القمة”.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك

تذاع مباراة القمة بين الأهلى والزمالك على قنوات أون سبورتس الناقل الحصرى لمباريات الدورى الممتاز.

يخوض الزمالك المباراة متصدرا لجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 17 نقطة جمعها من 8 مباريات.

ويحتل الأهلى المركز السادس في ترتيب الدورى من 7 مباريات، حيث فاز في 3 مباريات.