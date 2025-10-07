بعد شائعات الرحيل .. تروسارد يحسم مصيره مع آرسنال

كشف البلجيكي لياندرو تروسارد، مهاجم آرسنال، مصيره مع النادي الإنجليزي، بعد ارتباط اسمه بمغادرة النادي الإنجليزي مع انطلاق الموسم الجديد.

وقال تروسارد في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، ردًا على شائعات رحيله عن آرسنال: "هناك دائما شائعات كهذه، لم يكن الرحيل احتمالا مطروحا على الإطلاق، أشعر أنني مرتاح بشدة في آرسنال.

وأضاف: "في بداية الموسم، عانيت قليلا بسبب الإصابة، وأعتقد أن هذه الشائعات ظهرت بسبب قلة مشاركاتي في المباريات".

أرقام تروسارد

يذكر أن تروسارد انضم إلى آرسنال عام 2023 قادما من برايتون ألبيون، وخاض حتى الآن 97 مباراة في الدوري بقميصه، أحرز سجل خلالها 21 هدفا.

