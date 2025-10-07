وجوه جديدة بـ معسكر منتخب الناشئين استعدادا لـ مونديال قطر

استدعى الجهاز الفني للمنتخب الوطني لـ الناشئين تحت 17 سنة بقيادة المدير الفني أحمد الكاس، أمير أبو العز لاعب فريق مونزا الإيطالي وزيد القصبي لاعب فريق سنترال كوست مارينرز الأسترالي للانضمام لمعسكر المنتخب الذي يبدأ اليوم الثلاثاء.

وعملت لجنة اللاعبين المحترفين في الخارج بالاتحاد على التواصل مع الثنائي، في إطار جهودها لاستقطاب المواهب المصرية بالخارج، بالتنسيق مع الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية.

وكان الكاس قد أعلن أمس قائمة اللاعبين المنتمين للأندية المصرية، المشاركين في المعسكر الخاص بـ منتخب الناشئين تحت 17 سنة.

ويستعد منتخب مصر لـ الناشئين الوطني تحت 17 سنة لخوض منافسات كأس العالم في قطر خلال شهر نوفمبر المقبل، حيث أوقعته القرعة في المجموعة الخامسة بالدور الأول، والتي تضم منتخبات هايتي، فنزويلا وإنجلترا.

ودخل اليوم الثلاثاء منتخب مصر الناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكأس معسكرًا مغلقا حتى موعد السفر لقطر.





وتستضيف قطر كأس العالم للناشئين خلال الفترة من 3 حتى 27 نوفمبر 2025 بمشاركة منتخب مصر للنماشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكأس.وتعد تلك النسخة الأولى من كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة التي تضم 48 منتخبًا والتي يشارك خلالها منتخب مصر لـ الناشئين بقيادة أحمد الكأس.وأعلن أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، القائمة التي تدخل المعسكر الأخير قبل خوض كأس العالم.







وجاءت قائمة منتخب مصر لـ الناشئين الذي يقوده أحمد الكأس على النحو التالي:





حراسة المرمى: عمر عبدالعزيز - عمرو عادل - محمد طارق - فادي وائل





الدفاع: نور أشرف - حمزة الدجوي - محمد شريف - فارس فخري - أدهم فريد - أحمد سمير - عمار محمد السيد - مروان عصام - مهند الشامي - ياسين حسام





الوسط: عمر أبوطالب - باسل مدحت - عمر كمال - محمد حمد - بلال عطية - أنس رشدي - محمد صبيح - إبراهيم النجعاوي - كريم جمعة - سيف الجباليوتقام منافسات بطولة كأس العالم للناشئين مواليد 2008 بمشاركة منتخب مصر لـ الناشئين في قطر خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر 2025، بمشاركة 48 منتخب لأول مرة بدل 24.







تفاصيل البطولة:الفرق مقسمة إلى 12 مجموعة، كل مجموعة فيها 4 منتخبات

يتأهل من كل مجموعة أول وتاني، ومعاهم أفضل 8 منتخبات من أصحاب المركز الثالث.من دور الـ32 تبدأ الأدوار الإقصائية مباشرة، والمباريات التي تنتهي بالتعادل يتم الإحتكام خلالها إلي ركلات الترجيح ملاشرة.كافة المباريات التي تقام ضمن منافسات بطولة كأس العالم للناشئين بمشاركة منتخب مصر بقيادة أحمد الكأس سوف تقام في ملعب الريان – Aspire Zone، والمباراة النهائية ستكون في ملعب خليفة الدولي.

