إعلامي يوجة رسالة دعم للاعبي المنتخب: مفيش قدامنا غير التأهل

وجة الإعلامي مينا ماهر رسالة دعم للاعبي منتخب مصر قبل مواجهة منتخب جيبوتي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب مينا ماهر : بكرة مفيش قدامنا غير التأهل لكأس العالم بشكل رسمي.. بكرة يوم الصعود إلى مونديال 2026 كلنا في ضهر منتخبنا و هندعم المنتخب و كل اللاعبين و ان شاء الله التأهل يكون من نصيبنا من الأراضي المغربية.

وصل منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة مديره الفني الكابتن حسام حسن، إلى الأراضي المغربية فجر اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة منتخب جيبوتي، في الجولة التاسعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، المقررة إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

مران أول للفراعنة في الدار البيضاء

يخوض المنتخب المصري مرانه الختامي في المغرب، مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، على ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء، وهو نفس الملعب الذي سيحتضن المواجهة المرتقبة أمام منتخب جيبوتي مساء غدٍ الأربعاء في الموعد ذاته.

ووصلت بعثة المنتخب المصري إلى المغرب في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد رحلة طيران مباشرة، وسط أجواء من التركيز والانضباط، حيث حرص المدير الفني حسام حسن على عقد جلسة سريعة مع اللاعبين فور الوصول، أكد خلالها على أهمية المباراة، وضرورة الحفاظ على صدارة المجموعة واستكمال المشوار نحو التأهل للمونديال بثقة وجدية.

الفراعنة في صدارة المجموعة

ويتصدر المنتخب المصري ترتيب مجموعته في التصفيات برصيد 20 نقطة، جمعها من 8 مباريات، بعدما حقق الفوز في 6 مواجهات وتعادل في اثنتين، دون أن يتلقى أي خسارة حتى الآن، ليقترب خطوة كبيرة من حسم التأهل إلى المرحلة النهائية المؤهلة لكأس العالم 2026.