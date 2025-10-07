قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قالوا العيال جواها .. تفاصيل البحث عن أطفال في ماسورة غاز بقرية ناهيا | شاهد
بعد قليل .. الظهور الأول لـ باسم يوسف في كلمة أخيرة على on
رسميا .. نجم برشلونة يعتزل كرة القدم
الحية: جئنا إلى شرم الشيخ لإجراء مفاوضات جادة لوقف الحرب على شعبنا
بالتوازي مع محادثات القاهرة .. اتصال بين بوتين ونتنياهو والبيت الأبيض يوجه رسالة حازمة
بث مباشر | أحمد موسى يكشف أسرار حرب أكتوبر
مدبولي: الدولة تضع سقفا في كل عام للديَن ولا يتم تجاوزه
رئيس الوزراء لصدى البلد: أي زيادات لأسعار البنزين توضع لها خطط وضوابط.. فيديو
أسابيع تفصلنا عن حدث ضخم | رئيس الوزراء يعلن خبرا مهمًا للمواطنين
مدبولي: الاحتياطي من العملة الصعبة تجاوز الـ 49.5 مليار دولار
الوزراء: التطورات في منطقة الفسطاط تجاوزت الـ 10 مليارات دولار
ماذا قال؟.. أجمل كلمات للدكتور أحمد عمر هاشم عن فضل النبي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إعلامي يوجة رسالة دعم للاعبي المنتخب: مفيش قدامنا غير التأهل

منتخب مصر
منتخب مصر
ميرنا محمود

وجة الإعلامي مينا ماهر رسالة دعم  للاعبي منتخب مصر قبل مواجهة منتخب  جيبوتي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب مينا ماهر  : بكرة مفيش قدامنا غير التأهل لكأس العالم بشكل رسمي.. بكرة يوم الصعود إلى مونديال 2026 كلنا في ضهر منتخبنا و هندعم المنتخب و كل اللاعبين و ان شاء الله التأهل يكون من نصيبنا من الأراضي المغربية. 

وصل منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة مديره الفني الكابتن حسام حسن، إلى الأراضي المغربية فجر اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة منتخب جيبوتي، في الجولة التاسعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، المقررة إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

مران أول للفراعنة في الدار البيضاء
يخوض المنتخب المصري مرانه الختامي في المغرب، مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، على ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء، وهو نفس الملعب الذي سيحتضن المواجهة المرتقبة أمام منتخب جيبوتي مساء غدٍ الأربعاء في الموعد ذاته.

ووصلت بعثة المنتخب المصري إلى المغرب في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد رحلة طيران مباشرة، وسط أجواء من التركيز والانضباط، حيث حرص المدير الفني حسام حسن على عقد جلسة سريعة مع اللاعبين فور الوصول، أكد خلالها على أهمية المباراة، وضرورة الحفاظ على صدارة المجموعة واستكمال المشوار نحو التأهل للمونديال بثقة وجدية.

الفراعنة في صدارة المجموعة
ويتصدر المنتخب المصري ترتيب مجموعته في التصفيات برصيد 20 نقطة، جمعها من 8 مباريات، بعدما حقق الفوز في 6 مواجهات وتعادل في اثنتين، دون أن يتلقى أي خسارة حتى الآن، ليقترب خطوة كبيرة من حسم التأهل إلى المرحلة النهائية المؤهلة لكأس العالم 2026.

منتخب مصر لاعبي منتخب مصر منتخب جيبوتي

تطوير حدائق تلال الفسطاط

أسابيع تفصلنا عن حدث ضخم | رئيس الوزراء يعلن خبرا مهمًا للمواطنين

د. أحمد عمر هاشم رحمه الله

أحمد عمر هاشم.. تفاصيل الهدية التي سترافق الراحل إلى مثواه الأخير

ذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. اِلحق اشتري عيار 21

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتابع انتظام العام الدراسي ويوجه بـ "ألف جنيه حافز تدريس" شهرياً للمعلمين اعتباراً من نوفمبر

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

الآثار

وصل للكنز بعد التنقيب.. القبض على مزارع بحوزته 533 قطعة آثار ببنى سويف

كنزي وجنا عمرو دياب

كنزي وجنا عمرو دياب من عرض أزياء إيلي صعب لربيع وصيف 2026

الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر

بعد وفاته.. 10معلومات عن الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

لجان لمراجعة المباني المخالفة..محافظ الجيزة يعقد اللقاء الأسبوعي لبحث شكاوى المواطنين

محافظ الغربية

محافظ الغربية: القطاع الطبي يشهد طفرة غير مسبوقة بدعم القيادة السياسية

محافظ الغربية

أسبوع الخير يواصل حصاد الإنجازات في قرى الغربية..فرحة بالعيد القومي الـ227 لعروس الدلتا.. والتعليم يحتفل بطريقته الخاصة

مش عارف تركز وتفكيرك مشوش .. إليك طرق طبيعية لعلاج ضباب الدماغ

ضباب الدماغ
تحذير من الأطباء.. الإفراط في شرب عصير الليمون يهدد مينا الأسنان بالتآكل

مخاطر الإفراط في شرب عصير الليمون على الأسنان
محافظ الشرقية يُؤدي صلاة الجنازة ويقدم واجب العزاء في وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم

محافظ الشرقية
طريقة عمل بطاطس صوابع مقرمشة في الفرن.. بدون قلي وزيت

طريقة عمل بطاطس صوابع مقرمشة في الفرن
مى فاروق

مي فاروق تطرح أحدث أغانيها "تاريخي" وتوجه رسالة للمرأة القوية

وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم

وفاته تهز الأزهر.. 10 معلومات عن العالم الجليل أحمد عمر هاشم

زواج النفحة

دار الإفتاء تحسم الجدل.. زواج النفحة باطل ومخالف لمقاصد الشريعة

خالد العناني رئيس لليونسكو

خالد العناني رئيسًا لليونسكو.. أول مصري وعربي في هذا المنصب

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رحيل العلامة أحمد عمر هاشم: دموعُ العالِم وبصيرةُ الأزهري

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: خالد العناني.. انتصار جديد للقوة الناعمة المصرية في شهر الانتصارات

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الدكتور أحمد عمر هاشم تاج العلماء وصوت أهل السنة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

