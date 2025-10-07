محمد العدل: محمود الخطيب مالوش بديل في الأهلى

أكد المنتج محمد العدل أن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى ليس له بديل في النادى، وناشدته للترشح لعدم وجود كادر يستطيع قيادة النادى بعده.

وقال محمد العدل الذي حل ضيفا على الإعلامى عمر ربيع ياسين في برنامجه "مان تو مان": "جرى العرف من أيام الكابتن صالح أنه فيه دائما كادر موجود عارفين انه هييجى بعد الكابتن صالح، فحين رحل صالح سليم كنا عارفين أن حسن حمدى هيكمل المسيرة فحدث انتقال ناعم للسلطة، فلما حصل أن حسن حمدى رحل كنا عارفين أن الخطيب هيكون بعده".

وأضاف محمد العدل: "بعد كدة حصل اللعبكة اللى حصلت وأن المجلس مشى بقرار الوزير الأهلاوى، فنزل إبراهيم المعلم أمام محمود طاهر، فنجح الكابتن محمود طاهر وشفنا اللى حصل، فتم الضغط على كابتن محمود الخطيب علشان ينزل بالمناسبة مكانش عاوز ينزل ساعتها، ونجح وكملنا".

وتابع: "لما جاء محمود الخطيب كنا معتمدين أن التالى اللى بعده هيكون العامرى فاروق الله يرحمه فلم يتم إعداد كادر غيره، فكنا عارفين أن محمود الخطيب هيترشح تانى فكان قلقانين من قانون الـ8 سنوات أن الخطيب هيمشى فمين هيكون بعده، فلما الخطيب أعلن أنه ماشى ده هيعمل فراغ وهيعمل كتل ائتلافية محبش تكون موجودة في الأهلى، فناشدت محمود الخطيب أن يفعل كما فعل الراحل صالح سليم أن يترشح ويروح يتعالج بره وسايب الكابتن حسن حمدى يدير، فقلتله رشح نفسك وخد ستة أشهر أو سنة تتعالج وسيب النائب بتاعك يدير علشان محضرش كادر لذلك ليس له بديل".