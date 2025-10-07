مدبولي: وجود قيادات مصرية على رأس المنظمات الدولية يؤكد مكانة الدولة المصرية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ردا على سؤال صدى البلد، حول اهمية وجود مصريين على رأس المؤسسات الدولية ، وآليات السيطرة علي مواقف السيرفيس بعد تحريك أسعار الوقود ،أن الحكومة حتى الآن لم تتخذ قرار تحريك أسعار الوقود لافتا الى أن اي زيادات تحدث في أسعار الوقود سنكون متحسبين لها ونضع الخطط والضوابط لها لسيطرة عليها .

وأضاف مدبولي ان وجود قيادات مصرية على رأس المنظمات الدولية يؤكد مكانة مصر مشيرا إلى أن تواجد هذا العدد علي قمة المؤسسات الدولية يدعوة الي الفخر والاعتزاز ويؤكد ان الشخصية المصرية ستظل دائما قوية رغم التحديات .

وأكد مدبولي أن العنصر البشري هو القوة في النهاية إذا أحسن تعليمه وتوجيهه سيكون عنصر قوة للدولة.

وأضاف مدبولي أن الزيادة السكنية إذا كانت في اطار منظومة تعليم جيدة وعمل على أعلى مستوى ستكون عنصر قوة ايضا للدولة مشيرا الي ان وجود هذه الشخصيات يضيف لمصر الكثير قائلا "لن اقول انهم ينحازون لمصر لان مطلوب منهم ان يكونوا حياديين لكنهم ينقلون صوت مصر بصورة كبيرة ويمكن الاستفادة منهم في العديد من المجالات السياسية والدبلوماسية لانهم بالفعل سفراء لمصر في الموسسات الدولية.