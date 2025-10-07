سكولز يهاجم محمد صلاح: لم يعد كما كان .. قراراته خاطئة باستمرار

انضم أسطورة مانشستر يونايتد بول سكولز إلى قائمة المنتقدين للنجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، بعد تراجع مستواه الملحوظ هذا الموسم تحت قيادة المدرب آرني سلوت.



ويعيش ليفربول فترة صعبة بعد تلقيه ثلاث هزائم متتالية خلال أيام قليلة، بدأت بالخسارة أمام كريستال بالاس (2-1) في الدوري الإنجليزي، ثم السقوط أمام جالطة سراي التركي (1-0) في دوري أبطال أوروبا، وأخيرًا الهزيمة أمام تشيلسي بالنتيجة نفسها، والتي أفقدت "الريدز" صدارة الدوري بعد فوز آرسنال على وست هام.



صلاح، الذي يعد أحد أبرز نجوم الفريق في السنوات الأخيرة، يواجه موجة من الانتقادات بسبب ضعف تأثيره في المباريات الأخيرة.



وقال سكولز في تصريحات لصحيفة "ميرور" البريطانية:

"محمد صلاح لا يزال يشغل نفس المركز، لكنه يتخذ قرارات خاطئة في كثير من الأحيان. العام الماضي كان يسجل بسهولة، أما الآن فنراه يسدد الكرات بعيدًا عن المرمى."



وأضاف النجم الإنجليزي السابق:"يبدو أن صلاح فقد جزءًا من تركيزه، ولم يعد شابًا كما كان. ربما يحتاج إلى راحة لاستعادة مستواه."



واختتم سكولز تصريحاته قائلًا:"صلاح لاعب استثنائي، لكنه يمر بفترة من التراجع. أحيانًا يفقد السيطرة على الكرة بسهولة، ثم فجأة يظهر بأداء مذهل، لكنه الآن يكافح ليجد أفضل نسخة من نفسه."