جوردي ألبا يعلن اعتزاله كرة القدم نهاية الموسم الحالي

أعلن جوردي ألبا ظهير أيسر نادي إنتر ميامي الأمريكي، اعتزاله كرة القدم رسميًا بنهاية الموسم الحالي.

ونشر جوردي ألبا مقطع فيديو على حسابه على إنستجرام يعلن فيه قراره، حيث قال: "حان الوقت لإغلاق مرحلة مهمة في حياتي، لقد اتخذت قرارًا بإنهاء مسيرتي كلاعب كرة قدم محترف بنهاية هذا الموسم".

وأكد جوردي ألبا أن قراره كان مدروسًا جيدًا ولم يكن قسريًا على الإطلاق، وهو اعتزال يُغلق صفحةً من الماضي.

وأضاف نجم برشلونة السابق: "أفعل ذلك بقناعةٍ تامة، ورضا، وسعادة، لأنني أشعر أنني قطعت هذا الطريق بشغفٍ كبير، وأن الوقت قد حان الآن لفتح صفحة جديدة وإغلاق الصفحة السابقة بأفضل المشاعر".

يذكر أن سيرجيو بوسكيتس أحد نجوم الجيل الذهبي لنادي برشلونة ولاعب إنتر ميامي الحالي، أعلن أيضًا تعليق حذائه بنهاية الموسم الحالي.