بحق صلحه معايا| سما المصري توجّه رسالة لـ مرتضى منصور في أزمته الصحية

وجهت سما المصري رسالة إلى المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية.

وكتبت المصري من خلال حسابها الشخصي فيس بوك :" ربنا يشفي المستشار مرتضي منصور يارب هو وكل اللي زيه يقومه بالسلامه بحق صلحه معايا وتنازله عن كل القضايا بتاعته ضدي…أنا ماينساش اللي وقف معايا زي المستشار مرتضي وبرضو مش ناسيه الأندال اللي اتخلوا عني وسابوني…يارب اشفي كل مريض شفاء لا يغادر سقما…اشفيه واشفيني يارب..ااامين ".

كشف أحمد مرتضي منصور ، عن تعرض والده لوعكة صحية خلال تلك الفترة.

وكتب أحمد مرتضي منصور، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أعتذر بالنيابة عن والدي المستشار مرتضى منصور ، لكل من حاول التواصل معه خلال الأيام الأربعة الماضية، لعدم تمكنه من الرد بسبب تعرضه لوعكة صحية طارئة وصعبة..

الحمد لله على كل حال، والشكر لله على لطفه وكرمه.

وتابع: كل الشكر والتقدير للأساتذة الدكاترة طارق يوسف وماهر الجارحي على رعايتهم ومتابعتهم الدقيقة لحالة والدي الصحية الحمد لله دائمًا وأبدًا".