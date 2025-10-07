مرتضي منصور يتعرض لوعكة صحية طارئة.. تفاصيل

كشف أحمد مرتضي منصور ، عن تعرض والده لوعكة صحية خلال تلك الفترة.

وكتب أحمد مرتضي منصور، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أعتذر بالنيابة عن والدي المستشار مرتضى منصور ، لكل من حاول التواصل معه خلال الأيام الأربعة الماضية، لعدم تمكنه من الرد بسبب تعرضه لوعكة صحية طارئة وصعبة..

الحمد لله على كل حال، والشكر لله على لطفه وكرمه.

وتابع: كل الشكر والتقدير للأساتذة الدكاترة طارق يوسف وماهر الجارحي على رعايتهم ومتابعتهم الدقيقة لحالة والدي الصحية الحمد لله دائمًا وأبدًا".

وحددت محكمة مستأنف العجوزة، جلسة 29 نوفمبر 2025، لتكون أولى جلسات استئناف مرتضى منصور على تغريمه 15 ألف جنيه في سب وقذف الداعية مبروك عطية، ويطالب فيه بإلغاء أحكام الغرامة المقضي بها بجلسة 21 سبتمبر.

وفي وقت سابق، قضت محكمة جنح العجوزة بتغريم مرتضى منصور 15 ألف جنيه لاتهامه بسب وقذف الداعية مبروك عطية.

كما قضت محكمة جنح العجوزة، بتغريم مرتضى منصور، رئيس نادي الزماك السابق، 15 ألف جنيه على خلفية اتهامه بسب وقذف المخرج خالد يوسف.

كانتِ النيابة العامة وجهت في الدعوى رقم 6298 لسنة 2025 جنح العجوزة لمرتضى منصور، تهمة سب وقذف المخرج خالد يوسف وزوجته على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن التصريحات التي أدلى بها في قضية المخرج عمر زهران، والتي اعتبرها يوسف إساءة له ولزوجته وتقدم ببلاغ ضده.