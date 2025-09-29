قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 28 سبتمبر 2025
غارة إسرائيلية تستهدف وسط بلدة النبطية بالجنوب اللبناني
خطوات تحديث بطاقات التموين 2025 وإضافة المواليد
قبل مباراة الأهلي والزمالك.. الأزهر والإفتاء: التعصب الرياضي خلق شيطاني فاجتنبوه
تسبب أزمات قلبية.. تحذيرات من ممارسات خاطئة يقع فيها الشباب| فيديو
نجم كبير نصح زيزو بعدم التواجد في ستاد القاهرة خلال قمة الأهلي والزمالك
التنظيم والإدارة: مسابقة لشغل 17 وظيفة في مصلحة الطب الشرعي
بعد سرقة السوار.. النيابة الادارية تجرى معاينة لمعمل الترميم بالمتحف المصري بالتحرير
كواليس لقاء ترامب و نتنياهو.. تفاؤل أمريكي وتحفظات من حماس
ترامب: فرض رسوم جمركية 100% على الأفلام المنتجة خارج أمريكا
اتلمينا عليها وضربناها .. اعترافات أسرة سحلت طالبة الهرم أمام مدرستها
تحرك غير مسبوق| ترامب يتبنى مقترحا مباشرا لوقف إطلاق النار في غزة.. تفاصيل
حوادث

موعد نظر استئناف مرتضى منصور على تغريمه في سب مبروك عطية

ندى سويفى

حددت محكمة مستأنف العجوزة، جلسة 29 نوفمبر 2025، لتكون أولى جلسات استئناف مرتضى منصور على تغريمه 15 ألف جنيه في سب وقذف الداعية مبروك عطية، ويطالب فيه بإلغاء أحكام الغرامة المقضي بها بجلسة 21 سبتمبر.

 وفي وقت سابق، قضت محكمة جنح العجوزة بتغريم مرتضى منصور 15 ألف جنيه لاتهامه بسب وقذف الداعية مبروك عطية.

كما قضت محكمة جنح العجوزة، بتغريم مرتضى منصور، رئيس نادي الزماك السابق، 15 ألف جنيه على خلفية اتهامه بسب وقذف المخرج خالد يوسف.

كانتِ النيابة العامة وجهت في الدعوى رقم 6298 لسنة 2025 جنح العجوزة لمرتضى منصور، تهمة سب وقذف المخرج خالد يوسف وزوجته على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن التصريحات التي أدلى بها في قضية المخرج عمر زهران، والتي اعتبرها يوسف إساءة له ولزوجته وتقدم ببلاغ ضده.

سب مبروك عطية مرتضى منصور محكمة مستأنف العجوزة

