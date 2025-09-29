موعد نظر استئناف مرتضى منصور على تغريمه في سب مبروك عطية

حددت محكمة مستأنف العجوزة، جلسة 29 نوفمبر 2025، لتكون أولى جلسات استئناف مرتضى منصور على تغريمه 15 ألف جنيه في سب وقذف الداعية مبروك عطية، ويطالب فيه بإلغاء أحكام الغرامة المقضي بها بجلسة 21 سبتمبر.

وفي وقت سابق، قضت محكمة جنح العجوزة بتغريم مرتضى منصور 15 ألف جنيه لاتهامه بسب وقذف الداعية مبروك عطية.

كما قضت محكمة جنح العجوزة، بتغريم مرتضى منصور، رئيس نادي الزماك السابق، 15 ألف جنيه على خلفية اتهامه بسب وقذف المخرج خالد يوسف.

كانتِ النيابة العامة وجهت في الدعوى رقم 6298 لسنة 2025 جنح العجوزة لمرتضى منصور، تهمة سب وقذف المخرج خالد يوسف وزوجته على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن التصريحات التي أدلى بها في قضية المخرج عمر زهران، والتي اعتبرها يوسف إساءة له ولزوجته وتقدم ببلاغ ضده.