عميل وكدا.. باسم يوسف: أنا سعري 22 مليون دولار.. وموضوع الفلوس بيهدد جوازي
ائتلاف معلمي مصر يطالب بصرف “حافز المعلمين الجديد” للاداريين في المدارس
5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين من نوفمبر المقبل
حقيقة تفاوض الأهلي مع لاعب أرجنتيني بديلا لـ ديانج
رئيس الوزراء: "تلال الفسطاط" في اللمسات النهائية.. وستكون أكبر حديقة عامة على مستوى الشرق الأوسط
رحل جسدا لكنه باقٍ.. رئيس جامعة الأزهر: أحمد عمر هاشم علامة بارزة في علوم الحديث
أنت تطول تكون سبب في ضحك الناس .. باسم يوسف يعلق على وصفه بـ الأراجوز
وزير الزراعة لصدى البلد: ملتزمون بتقديم الأسمدة المدعمة لصغار المزارعين
رئيس الوزراء القطري يتوجه إلى شرم الشيخ غدا للمشاركة في مفاوضات غزة
بعد ارتفاع عددهم لـ 11 شخصا.. ننشر أسماء المصابين في حادث تصادم سيارتين بأسيوط
رئيسة وزراء الدنمارك: ترامب قد يعود للاهتمام بجرينلاند.. وسكانها يعيشون في خوف من طموحاته
سكولز يهاجم محمد صلاح: لم يعد كما كان .. قراراته خاطئة باستمرار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

المركزي للمبيدات يحلل 9940 عينة بالربع الثالث من 2025

شيماء مجدي

كشف تقرير صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أن المعمل المركزي للمبيدات التابع لمركز البحوث الزراعية، قد استقبل خلال الربع الثالث من العام الجاري، حوالي 9940 عينة، تم تحليلها، وإصدار الشهادات الخاصة بها.


يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لمتابعة ودعم منظومة سلامة الغذاء وحماية البيئة والصحة العامة، وذلك تنفيذًا لتكليفات  علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور ماهر  المغربي وكيل المركز لشئون الإنتاج والمشرف على المعمل.

وأوضح التقرير، ان تلك العينات قد شملت: 5342 عينة من المحاصيل المختلفة لقياس متبقيات المبيدات بها، للتأكد من أن مستويات المتبقيات أقل من الحدود القصوى المسموح بها، فضلا عن 1483 عينة واردة من الجمارك لضمان جودة وصلاحية المبيدات المستوردة أو المنتجة محليًا، وذلك باعتبار المعمل الجهة الرسمية المسؤولة عن فحص هذه العينات والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.

وشملت تلك العينات أيضا، 1208 عينات لتحديد البصمة الطبيعية والكيميائية للمبيدات بهدف التحقق من الهوية والسلامة، فضلا عن 532 عينة تحت التجريب للتأكد من كفاءة المادة الفعالة ومطابقتها للمواصفات القياسية تمهيدًا لتسجيلها، إضافة إلى تنفيذ 308 تجارب لتقدير فترة ما قبل الحصاد ضمن برامج سلامة الغذاء، كذلك تم اجراء 68 تجربة لاختبار السمية الحادة والبيئية للمبيدات المختلفة، وفحص 615 عينة لاختبارات جودة العبوات، للتأكد من مطابقة الوزن أو الحجم الصافي لما هو مدوّن على بطاقة البيانات.

وفي سياق متصل وفي إطار الدور الرقابي للمعمل، تم تنفيذ 273 زيارة تفتيشية للمصانع لمراجعة التراخيص وضمان الالتزام بالضوابط والمعايير المعمول بها، فضلًا عن تحليل 61 عينة اشتباه وطعن واردة من النيابة العامة، وتجديد صلاحية 50 عينة من العينات المسحوبة.
وشدد التقرير، على مواصلة المعمل المركزي للمبيدات، أداء دوره الحيوي في دعم منظومة الزراعة وضمان سلامة المنتجات الزراعية، من خلال أنشطته البحثية والفنية والرقابية المستمرة، في إطار التزام الوزارة بضمان جودة المبيدات المتداولة في السوق المصري، وحماية المحاصيل الزراعية، والحفاظ على صحة المستهلك، عبر منظومة دقيقة من التحاليل والاختبارات والزيارات الرقابية المستمرة.

