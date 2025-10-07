هاني شاكر يغني "وانت ماشي في مصر" في ذكرى نصر أكتوبر

شارك الفنان هاني شاكر في احتفالات دار الأوبرا المصرية بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر وسط حضور جماهيري كبير، وأجواء مفعمة بروح الوطنية المصرية.

وخلال الحفل قام هاني شاكر بغناء "وانت ماشي في مصر"، من ألحان أحمد زغلول وكلمات محمد البوغه وتوزيع وأسامة عبدالهادي، وسط هتافات الحاضرين وتلويحهم بعلم مصر.

وأحيا الفنان محمد الحلو أولى فقرات الحفل بقيادة المايسترو علاء عبد السلام، وقدم أغنيتي: يا بوي يا مصر، وأهيم شوقا.

وخلال الحفل إرتفعت رايات العزة والفخر فى المسرح الكبير ومع الموسيقى الوطنية المدموغة بروح النصر العظيم استلهمت عصا القيادة فى يد المايسترو الدكتور علاء عبد السلام الأمجاد والبطولات ووجهت المشاركين من فنانين وعازفين لتتدفق النغمات فى إنضباط وإنسجام وترتسم لوحة إبداعية تعكس عظمة أمة قهرت المستحيل جملتها أبياتاً من ابداعات الشاعر جمال بخيت وأصوات كوكبة من نجوم مصر ومطربي الموسيقى العربية بالأوبرا.

الجدير بالذكر أن وزارة الثقافة أعدت خلال شهر أكتوبر سلسلة من الفعاليات الفنية والثقافية احتفالًا بذكرى العبور العظيم، تشمل عروضًا موسيقية وغنائية ومسرحية وسينمائية، وندوات فكرية، ومعارض تشكيلية، جميعها توثق بطولات الجيش المصري، في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز الهوية الوطنية ونشر الوعي التاريخي لدى الأجيال الجديدة.