عبير صبري بإطلالة صيفية مبهجة على شاطئ البحر

شاركت الفنانة عبير صبري متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام» صور جديدة ظهرت خلالها بإطلالة صيفية مفعمة بالحيوية أثناء استمتاعها بأجواء البحر.

وارتدت عبير في الصور طقمًا أنيقًا مزينًا بنقوش الزهور ذات الألوان الزاهية، بينما ظهرت بابتسامة عفوية تعكس حالة من البهجة والاسترخاء في أجواء الصيف.



وتتميز عبير صبرى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد عبير صبري، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.