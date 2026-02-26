قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ناقد رياضي: منافسة قوية بين نجوم الزمالك على التتويج ببطولة الدوري
ناصر ماهر يتصدر.. ترتيب هدافي الدوري الممتاز قبل الجولة الـ20
تصريحات مؤثرة للراحل ياسر صادق في آخر لقاء له: أرفض تقديم سيرتي الذاتية.. فيديو
طبيب الأهلي : جاهزية تريزيجيه وزيزو لمواجهة زد
كان مثالًا للفنان المُلتزم.. نقابة المهن التمثيلية تنعى ياسر صادق بعد مسيرة فنية مشرفة
الابن العاق.. ضرب أمه للحصول على أموال لشراء مخدرات بالغربية والأمن يطارده
بالساطور في الشارع.. تفاصيل ما قبل تعدي سيدة على سائق توك توك
مكالمة منتصف الليل.. أرملة وائل الإبراشي تكشف كواليس قصة الحب والزواج |فيديو
مجدي مرشد: لا نحتاج لتعديل الدستور قبل انتخابات المحليات.. والرئيس لامس احتياج الشارع.. فيديو
برشلونة تضاعف الضريبة لمكافحة السياحة المفرطة
المنوفية: حظر سير مركبات الإسكوتر الكهربائي غير المرخصة وتغريم المخالفين
الزراعة الأمريكية تطرح مقرها الرئيسي في واشنطن للبيع لتقليل التكاليف
توك شو

اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب العالمين.. دعاء اليوم الثامن من رمضان

الدكتورة دينا أبو الخير
الدكتورة دينا أبو الخير
هاجر ابراهيم

توجهت الدكتورة دينا أبو الخير بالدعاء في اليوم الثامن من شهر رمضان المبارك، للشعب المصري والأمة الإسلامية بكل الخير.

وقالت أبو الخير خلال برنامج وللنساء نصيب المذاع على قناة صدى البلد: اللهم يا رب إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، نسألك يا رب العالمين بهذا الشهر الكريم، شهر القرآن وشهر الصيام أن تتقبل منا. نسألك يا رب العالمين طهارة القلب، اللهم طهر قلوبنا من الذنوب والمعاصي، طهر قلوبنا من أمراض القلوب صغيرها وكبيرها. اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب العالمين، ارزقنا الإخلاص واجعلنا من عبادك المخلصين المخلَصين، اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين المخلَصين، اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين المخلَصين. اللهم نور لنا حياتنا، نور لنا قبورنا، اللهم يا رب العالمين أقمنا على طاعتك.

اللهم افتح لنا أبواب خيرك، اللهم بحفظك يا حفيظ فأنت حافظ السماوات والأرض أنت الحفيظ، نسألك يا رب العالمين أن تحفظ لنا أجسادنا وعقولنا، احفظنا وكل من نحب. اللهم نسألك هداية كل عاص يا رب العالمين، اهدِ لنا أولادنا وشباب وبنات المسلمين، اللهم اهدنا إلى ما تحب وترضى. اللهم هُدنا إليك، اللهم هُدنا إليك، تُب علينا لنتوب فأنت التواب أنت الغفور أنت القريب يا رب العالمين. تقبلنا، تقبلنا من عبادك الصالحين، تقبلنا من أوليائك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم تقبل منا وكل من كان له حاجة فتقبلها وأعطها يا أكرم الأكرمين لنا. يا رب تقبل منا ومنكم صالح الدعاء وصالح العمل.

واختتمت دينا أبو الخير قائلة: وصلنا لنهاية الحلقة على خير بذكركم بصفحة "وللنساء نصيب" استقبل عليها أسئلتكم وبتكون عليها الحلقة، أشوفكم يا رب دايما على خير أستودعكم رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته."

دينا أبو الخير شهر رمضان الأمة الإسلامية

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

ذهبت للفطار في منزل خطيبها فعادت جثة.. الحكاية الكاملة للغز مقتل عروس بورسعيد

شوبير

شوبير يصدم الجماهير بشأن عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

فارقت الدنيا بمنزل أسرة خطيبها .. ما السر الذي كشفته فاطمة فكان سببا فى إنهاء حياتها؟

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن

شوبير

شوبير يتغنى بصفقة الأهلي الجديدة: المسؤولين طايرين ومبسوطين بيه

وزير التربية والتعليم

15 قرار نهائي بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 .. ماذا أعلنت التعليم؟

محمد النني

بعد اقتراب رحيل ديانج.. حقيقة تفاوض الأهلي مع محمد النني

المصري البورسعيدي

مفاجأة.. مباراة المصري ومودرن سبورت تشهد اعتراف الحكام بارتكاب خطأ تحكيمي

ياسر صادق

كان محبًا لآل البيت.. حمزة العيلى ينعى الفنان ياسر صادق

عصام عمر

محمود عبد الشكور عن عصام عمر: سفير جديد للمصري العادي على الشاشة

ماركوس عريان

ماركوس عريان يحصل على جائزة أفضل تيزر للمرة الثالثة من GEA العالمية للمرة الثالثة

بالصور

مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في شهر رمضان.. عندما يتحول النشاط البدني لخطر صحي

مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في رمضان
مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في رمضان
مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في رمضان

أسباب مقاومة الأنسولين.. تحذيرات صحية وخطة علاج فعالة

مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان | صور

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان
القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان
القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

إزالة مقابر مخالفة وتعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية

مقابر
مقابر
مقابر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

