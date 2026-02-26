اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب العالمين.. دعاء اليوم الثامن من رمضان

توجهت الدكتورة دينا أبو الخير بالدعاء في اليوم الثامن من شهر رمضان المبارك، للشعب المصري والأمة الإسلامية بكل الخير.

وقالت أبو الخير خلال برنامج وللنساء نصيب المذاع على قناة صدى البلد: اللهم يا رب إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، نسألك يا رب العالمين بهذا الشهر الكريم، شهر القرآن وشهر الصيام أن تتقبل منا. نسألك يا رب العالمين طهارة القلب، اللهم طهر قلوبنا من الذنوب والمعاصي، طهر قلوبنا من أمراض القلوب صغيرها وكبيرها. اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب العالمين، ارزقنا الإخلاص واجعلنا من عبادك المخلصين المخلَصين، اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين المخلَصين، اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين المخلَصين. اللهم نور لنا حياتنا، نور لنا قبورنا، اللهم يا رب العالمين أقمنا على طاعتك.

اللهم افتح لنا أبواب خيرك، اللهم بحفظك يا حفيظ فأنت حافظ السماوات والأرض أنت الحفيظ، نسألك يا رب العالمين أن تحفظ لنا أجسادنا وعقولنا، احفظنا وكل من نحب. اللهم نسألك هداية كل عاص يا رب العالمين، اهدِ لنا أولادنا وشباب وبنات المسلمين، اللهم اهدنا إلى ما تحب وترضى. اللهم هُدنا إليك، اللهم هُدنا إليك، تُب علينا لنتوب فأنت التواب أنت الغفور أنت القريب يا رب العالمين. تقبلنا، تقبلنا من عبادك الصالحين، تقبلنا من أوليائك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم تقبل منا وكل من كان له حاجة فتقبلها وأعطها يا أكرم الأكرمين لنا. يا رب تقبل منا ومنكم صالح الدعاء وصالح العمل.

واختتمت دينا أبو الخير قائلة: وصلنا لنهاية الحلقة على خير بذكركم بصفحة "وللنساء نصيب" استقبل عليها أسئلتكم وبتكون عليها الحلقة، أشوفكم يا رب دايما على خير أستودعكم رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته."