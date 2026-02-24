هل النوم طول النهار في رمضان يفسد الصيام؟.. دينا أبو الخير تجيب

قالت الإعلامية الدكتورة دينا أبو الخير، إن النوم لفترات طويلة خلال نهار رمضان لا يفسد الصيام من الناحية الشرعية، لكنه قد يُنقص من أجر الصائم وثوابه.

وأوضحت الدكتورة دينا أبو الخير، خلال تقديمها برنامج وللنساء نصيب المذاع على قناة صدى البلد، أن جمهور العلماء يرى أن الصوم يظل صحيحًا طالما امتنع المسلم عن الطعام والشراب وسائر المفطرات، وابتعد عن المنكرات وكل ما حرمه الله سبحانه وتعالى، إلا أن الإفراط في النوم يُفوّت على الصائم فرصًا عظيمة للأجر.

وأضافت الدكتورة دينا أبو الخير، أن شهر رمضان قد يكون 29 أو 30 يومًا، وهو موسم تتضاعف فيه الحسنات، وشهر عبادة واجتهاد وليس شهر كسل أو نوم، لافتة إلى أن أداء النوافل فيه قد يعادل أجر الفريضة في غيره، فضلًا عن العبادات المتنوعة مثل قراءة القرآن، وقيام الليل، وإطعام الصائمين.

وأكدت أن قطاعًا كبيرًا من المسلمين قد يُحرم من أجر عظيم في رمضان بسبب كثرة النوم خلال ساعات الصيام، مشددة على أهمية استثمار الشهر الكريم في الطاعات والقرب من الله لتحقيق الثواب الكامل.