العمايرة يعلق على أزمة تأخر سداد رواتب اللاعبين

علق الخبير التحكيمي عامر العمايرة على أزمة تأخر عدد من الأندية في سداد مرتبات اللاعبين، موضحًا الخطوات القانونية التي تتيح للاعبين الحفاظ على حقوقهم دون الإضرار بموقفهم التعاقدي.



وكتب العمايرة عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك":"نصيحة لوجه الله إلى لاعبي الدوري المصري، إذا أرسلت إشعار تخلف عن السداد إلى ناديك لتأخر راتبك لمدة أكثر من شهرين، وأعطيت النادي مهلة زمنية 15 يومًا للسداد، فلا تتغيب أو تمتنع عن التدريبات أو المباريات، والتزم حتى انتهاء المهلة المحددة، وتأكد باستمرار من رصيدك البنكي."



يواجه فريق نادى الزمالك نظيره ديكيداها الصومالى في اطار منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية، فى الدور التمهيدي الثاني من المسابقة.

يواجه الزمالك نظيره ديكيداها الصومالي يوم السبت 18 أكتوبر في تمام الساعة 6 مساءً بذهاب الدور الـ32 في الكونفدرالية الأفريقية.

وتقام مباراة الاياب بين الزمالك و ديكيداها الصومالي يوم السبت 25 أكتوبر الساعة 6 مساءً في إياب الدور الـ 32 في الكونفدرالية الأفريقية.