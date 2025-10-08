قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يكرر أخطاء لا تُغتفر.. طارق السيد: لو الزمالك عنده فلوس كان مشى فيريرا من بدري
رئيس أركان الجيش اللبناني السابق: مفاوضات شرم الشيخ تحظى بزخم دولي وقد تُمهّد لتسوية بشأن غزة|فيديو
محاولة اغتيـــال لرئيس الإكوادور .. شاهد
من وصايا النبي.. دعاء و7 سور تحفظك من كل شر
قبل مواجهة جيبوتي.. ترتيب منتخب مصر في تصفيات إفريقيا المؤهلة للمونديال
القنصلية المصرية بالرياض تنهي إجراءات نقل جثمان مواطن توفي في حادث مروري |صور
«ترامب» يُعلن الحرب على الديمقراطيين ويُهدّدهم بقانون «التمرد»
ناقد رياضي: التأهل للمربع الذهبي بأمم أفريقيا ضرورة لاستمرار حسام حسن في قيادة المنتخب
نائب رئيس الزمالك: ألغينا سفريات بسبب الفلوس.. والأزمة المالية وصلت إلى الجمود
ترامب يستقبل عائلة جندي إسرائيلي أمريكي قُتـ.ـل في 7 أكتوبر
دعوى ضد رئيسة وزراء إيطاليا بتهمة التواطؤ في «الإبادة الجماعية» بغزة
رياضة

يكرر أخطاء لا تُغتفر.. طارق السيد: لو الزمالك عنده فلوس كان مشى فيريرا من بدري

طارق السيد
طارق السيد
سارة عبد الله

تحدّث طارق السيد، نجم الزمالك الأسبق، عن مستوى المدير الفني يانيك فيريرا مع الفريق.

وقال طارق السيد، في حواره مع الإعلامي إبراهيم فايق خلال برنامجه التلفزيوني: "أنا مع تجربة جون أدوارد جدًا، لكن فيريرا ليس على مستوى نادي الزمالك".

وتابع: "فيريرا يكرر أخطاء غريبة، ولو الزمالك يمتلك موارد مالية كافية لكان قد رحل منذ فترة".

وأضاف: "جمهور الزمالك يهاجم جون أدوارد لأنه مستمر مع فيريرا، لكنه معذور بسبب عدم توافر الإمكانات المالية التي تسمح بالتعاقد مع مدير فني آخر".

ومن المنتظر أن يعود البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى القاهرة اليوم الأربعاء، قادمًا من بلاده بعد سفره عقب مباراة غزل المحلة الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يعقد مسؤولو النادي جلسة مع المدير الفني لمناقشة ما حدث في المباريات الأخيرة، واتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الفريق وتلبي طموحات جماهير الزمالك.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا قد منح اللاعبين راحة لمدة أربعة أيام بعد التعادل مع غزل المحلة في المباراة الأخيرة بمسابقة الدوري الممتاز.

طارق السيد الزمالك يانيك فيريرا

تطوير حدائق تلال الفسطاط

أسابيع تفصلنا عن حدث ضخم | رئيس الوزراء يعلن خبرا مهمًا للمواطنين

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

تصرف في هذا الموعد.. 1000 جنيه من الرئيس السيسي للمعلمين والنقابة تعلق

أسعار البنزين

رئيس الوزراء لصدى البلد: أي زيادات لأسعار البنزين توضع لها خطط وضوابط.. فيديو

الآثار

وصل للكنز بعد التنقيب.. القبض على مزارع بحوزته 533 قطعة آثار ببنى سويف

ذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. اِلحق اشتري عيار 21

مشغولات ذهبية

انخفاض أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم الثلاثاء.. وهذه قيمة عيار 21

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتابع انتظام العام الدراسي ويوجه بـ "ألف جنيه حافز تدريس" شهرياً للمعلمين اعتباراً من نوفمبر

نادي الزمالك

لجنة مؤقتة | الزمالك في قبضة الفيفا وخارطة طريق لـ إنقاذه.. تفاصيل خطيرة

الدكتور الراحل أحمد عمر هاشم

نائب رئيس جامعة الأزهر: فقد الدكتور أحمد عمر هاشم مصيبة كبرى للأمة

علامات حسن الخاتمة

علامات حسن الخاتمة عند الغسل.. 4 أشياء تظهر بجسد الميت

الدكتور أحمد عمر هاشم

الدكتور أحمد عمر هاشم: والدي نذرني لخدمة الأزهر والقرآن والسنة

بالصور

تحذير خطير.. علبة واحدة من المشروبات الغازية يوميا قد تدمر الكبد وتسبب مرضا قاتلا

مخاطر المشروبات الغازية على الكبد
مخاطر المشروبات الغازية على الكبد
مخاطر المشروبات الغازية على الكبد

ريحة فم طفلك غريبة؟.. 7 أسباب لا تخطر على بالك وراء رائحة الفم الكريهة عند الأطفال وطرق علاجها

أسباب رائحة الفم الكريهة عند الأطفال
أسباب رائحة الفم الكريهة عند الأطفال
أسباب رائحة الفم الكريهة عند الأطفال

عشبة غير متوقعة تعالج القلق والتوتر وتقوي القلب

القلق والتوتر
القلق والتوتر
القلق والتوتر

طريقة عمل الكوكيز بالشوكليت شيبس .. مقرمش وطري في نفس الوقت

طريقة عمل الكوكيز بالشوكليت شيبس
طريقة عمل الكوكيز بالشوكليت شيبس
طريقة عمل الكوكيز بالشوكليت شيبس

6 أكتوبر

اعتراف صادم.. تل أبيب أذلت وهزمت أمام مصر في 73.. والإنكار جلب 7 أكتوبر 2023

اللانشون يسـ.ــمم 5 أطفال

5 أطفال يصابون بالتــسـمـ.ـم بسبب "اللانشون" في سوهاج

مى فاروق

مي فاروق تطرح أحدث أغانيها "تاريخي" وتوجه رسالة للمرأة القوية

وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم

وفاته تهز الأزهر.. 10 معلومات عن العالم الجليل أحمد عمر هاشم

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

