يكرر أخطاء لا تُغتفر.. طارق السيد: لو الزمالك عنده فلوس كان مشى فيريرا من بدري

تحدّث طارق السيد، نجم الزمالك الأسبق، عن مستوى المدير الفني يانيك فيريرا مع الفريق.

وقال طارق السيد، في حواره مع الإعلامي إبراهيم فايق خلال برنامجه التلفزيوني: "أنا مع تجربة جون أدوارد جدًا، لكن فيريرا ليس على مستوى نادي الزمالك".

وتابع: "فيريرا يكرر أخطاء غريبة، ولو الزمالك يمتلك موارد مالية كافية لكان قد رحل منذ فترة".

وأضاف: "جمهور الزمالك يهاجم جون أدوارد لأنه مستمر مع فيريرا، لكنه معذور بسبب عدم توافر الإمكانات المالية التي تسمح بالتعاقد مع مدير فني آخر".

ومن المنتظر أن يعود البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى القاهرة اليوم الأربعاء، قادمًا من بلاده بعد سفره عقب مباراة غزل المحلة الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يعقد مسؤولو النادي جلسة مع المدير الفني لمناقشة ما حدث في المباريات الأخيرة، واتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الفريق وتلبي طموحات جماهير الزمالك.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا قد منح اللاعبين راحة لمدة أربعة أيام بعد التعادل مع غزل المحلة في المباراة الأخيرة بمسابقة الدوري الممتاز.