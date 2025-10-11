قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد سامي لـ مي عمر : بعت ساعتي عشان أكمل ثمن العربية هدية عيد ميلادك
سيد معوض: استسلام منظومة الزمالك سبب أزماته.. والأهلي سيفوز بالسوبر
قوات أمريكية تصل إلى إسرائيل لبدء عملها في دعم اتفاق وقف إطلاق النار
هبة قطب ترد على شائعات حفل زفاف ابنتها : كلام غير صحيح وصفحات رخيصة
ترقب لموعد أول زيادة.. أسعار السجائر المحلي والمستورد اليوم السبت 11 أكتوبر 2025
أبطال العمل: دارك شوكليت مسلسل قصير من صُنع الصداقة والتحدي
جنات: بحضر مع بناتي عمل فني قريب سيكون مفاجأة | خاص
أحمد بدر: عمال الغزل والنسيج بالمحلة أذكياء ونسعي لفتح أسواق تصدير جديدة| فيديو
محمود أبو الدهب يهاجم المنتقدين ويشيد بـ حسام حسن وسوروب.. ماذا قال؟
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 11-10-2025
هل يجوز الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة في الصلاة؟.. الإفتاء تجيب
موعد مباراة الأهلي أمام إيجل نوار البوروندي فى دوري أبطال أفريقيا
توك شو

أبطال العمل: دارك شوكليت مسلسل قصير من صُنع الصداقة والتحدي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

كشفت بطلات مسلسل "دارك شوكليت" أن فكرة العمل انطلقت من تجمع بسيط بين صديقات يربطهن الشغف بالفن، حيث قالت إحداهن:"لمّينا من بعض وعملنا مسلسل قصير... كان تحدي صعب، لكن كل حاجة كانت ماشية بمشاعرنا، رغم إنها كانت التربيزة ثابتة."

المخرج: "مشاعر متناثرة جمعتها الصداقة"

أوضح مخرج العمل خلال معكم مني الشاذلي أن قصة المسلسل تدور حول مجموعة من الفتيات تجمعهن صداقة مرت بمراحل زمنية مختلفة، مشيرًا إلى أن التحدي الأكبر كان نقل المشاعر المتضاربة على الشاشة بصدق.

وقال: "مجموعة بنات كانت بتتقاطع طرقهم على فترات، وكل مرة بيجمعهم مشاعر مختلفة... وده كان جوهر العمل."

بين التحدي والعفوية: كيف وُلد “دراك شوكليت”

المسلسل القصير "دارك شوكليت" لا يعتمد فقط على السيناريو أو التقنية، بل على طاقة جماعية نابعة من قلوب أبطاله، وفق تصريحاتهم. وقد كان التحدي الأهم هو توصيل الإحساس رغم بساطة الإنتاج وثبات الكاميرا، مما أضفى على العمل طابعًا عفويًا وإنسانيًا.

بطلات مسلسل دراك شوكليت دراك شوكليت معكم مني الشاذلي

