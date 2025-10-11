أبطال العمل: دارك شوكليت مسلسل قصير من صُنع الصداقة والتحدي

كشفت بطلات مسلسل "دارك شوكليت" أن فكرة العمل انطلقت من تجمع بسيط بين صديقات يربطهن الشغف بالفن، حيث قالت إحداهن:"لمّينا من بعض وعملنا مسلسل قصير... كان تحدي صعب، لكن كل حاجة كانت ماشية بمشاعرنا، رغم إنها كانت التربيزة ثابتة."

المخرج: "مشاعر متناثرة جمعتها الصداقة"

أوضح مخرج العمل خلال معكم مني الشاذلي أن قصة المسلسل تدور حول مجموعة من الفتيات تجمعهن صداقة مرت بمراحل زمنية مختلفة، مشيرًا إلى أن التحدي الأكبر كان نقل المشاعر المتضاربة على الشاشة بصدق.

وقال: "مجموعة بنات كانت بتتقاطع طرقهم على فترات، وكل مرة بيجمعهم مشاعر مختلفة... وده كان جوهر العمل."

بين التحدي والعفوية: كيف وُلد “دراك شوكليت”

المسلسل القصير "دارك شوكليت" لا يعتمد فقط على السيناريو أو التقنية، بل على طاقة جماعية نابعة من قلوب أبطاله، وفق تصريحاتهم. وقد كان التحدي الأهم هو توصيل الإحساس رغم بساطة الإنتاج وثبات الكاميرا، مما أضفى على العمل طابعًا عفويًا وإنسانيًا.