طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة في المنزل خطوة بخطوة

أسماء عبد الحفيظ

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية، تُعد الكيكة من أشهر الحلويات التي يحبها الجميع كبارًا وصغارًا وهي من الوصفات الأساسية في كل مطبخ لأنها تصلح لجميع المناسبات مثل أعياد الميلاد والزيارات العائلية ويمكن تقديمها مع الشاي أو القهوة في أي وقت من اليوم.

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة

طريقة عمل الكيكة في البيت لا تحتاج إلى مجهود كبير بل إلى مقادير مضبوطة وخطوات بسيطة للحصول على كيكة هشة ومرتفعة وناعمة، للشيف مصطفى العمدة.

مكونات الكيكة الهشة

من أجل تحضير كيكة ناجحة نحتاج إلى مكونات متوفرة في كل بيت وهي

  • ثلاث بيضات بدرجة حرارة الغرفة
  • كوب ونصف من الدقيق الأبيض المنخول
  • كوب من السكر الناعم
  • نصف كوب من الحليب
  • نصف كوب من الزيت النباتي
  • ملعقة كبيرة من البيكنج بودر
  • ملعقة صغيرة من الفانيليا

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية 
 

  • في البداية نشغّل الفرن على درجة حرارة مئة وثمانين لتسخينه ثم نحضر وعاء عميق ونضع فيه البيض مع الفانيليا
  • ونخفق بالمضرب الكهربائي حتى يصبح القوام فاتحا ثم نضيف السكر تدريجيا حتى نحصل على خليط كريمي
  • بعد ذلك نضيف الزيت والحليب ونستمر في الخفق ثم نخلط الدقيق مع البيكنج بودر ونضيفهما إلى الخليط السابق، بالتدريج مع التقليب برفق حتى نحافظ على الهواء داخل المزيج لأن ذلك هو سر الكيكة الهشة
  • نسكب الخليط في قالب مدهون بالزبدة والدقيق وندخله الفرن لمدة ثلاثين إلى أربعين دقيقة حتى تنضج الكيكة

نصائح للحصول على كيكة مثالية

  • احرصي على أن تكون جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة
  • لا تفتحي باب الفرن أثناء الخبز حتى لا تهبط الكيكة
  • اختبري النضج باستخدام عود خشبي فإذا خرج نظيفًا فهي جاهزة

التقديم والأفكار الإضافية

بعد أن تبرد الكيكة يمكن تزيينها بالسكر البودر أو بالكريمة والفاكهة حسب الذوق كما يمكن إضافة نكهات مختلفة مثل الكاكاو أو الليمون أو البرتقال.

