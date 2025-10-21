طريقة عمل كيكة إسفنجية .. هشة ومضمونة

اذا كنتي تودين تقديم اكلات سهلة إليك طريقة عمل كيكة إسفنجية هشة سهلة وبسيطة ومضمونة النجاح



المكونات:

4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة

كوب من السكر

كوب من الدقيق المنخول

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر

ربع كوب من الزيت النباتي (اختياري لكن يعطي طراوة)

ربع كوب من الحليب

ملعقة صغيرة من الفانيليا

رشة ملح



طريقة التحضير:

سخّني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، وجهزي صينية مقاس 22 سم، وادهنيها خفيفًا بالزيت، ثم ضعي ورق زبدة.

افصلي البياض عن الصفار (اختياري لكن يعطي خفة أكثر):

في وعاء، اخفقي بياض البيض مع رشة الملح حتى يصبح هشًّا ويكوّن قممًا ناعمة.

أضيفي نصف كمية السكر تدريجيًا واستمري في الخفق حتى يصبح لامعًا وثابتًا.

في وعاء آخر:

اخفقي صفار البيض مع باقي السكر والفانيليا حتى يصبح لونه فاتحًا.

أضيفي الزيت ثم الحليب، وامزجي جيدًا.

أضيفي الدقيق والبيكنج بودر تدريجيًا إلى خليط الصفار، وقلّبي بلطف باستخدام ملعقة خشبية أو سباتولا.

أضيفي خليط بياض البيض على ثلاث مرات إلى الخليط السابق، وقلّبي من أسفل لأعلى بهدوء حتى لا يخرج الهواء.

صبي الخليط في الصينية، وأدخليه الفرن لمدة 30–35 دقيقة أو حتى تنضج (اختبريها بخلة خشب، إذا خرجت نظيفة فهي جاهزة).

اتركيها تبرد تمامًا قبل التقطيع أو التزيين بالكريمة أو الفواكه.



نصائح لنجاح الكيكة الإسفنجية:

لا تفتحي الفرن قبل مرور 25 دقيقة.

استخدمي مكونات بدرجة حرارة الغرفة.

لا تبالغي في الخلط بعد إضافة الدقيق حتى لا تفقد الكيكة الهواء.