طريقة عمل البيتزا، البيتزا من أكثر الأكلات المحبوبة حول العالم وهي وصفة يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل دون الحاجة لشرائها جاهزة ويمكن التحكم في الحشوات حسب الرغبة.

طريقة عمل البيتزا في البيت مثل المطاعم

مكونات عجينة البيتزا

كوبان من الدقيق

ملعقة صغيرة من الخميرة

نصف ملعقة من السكر

نصف ملعقة من الملح

ثلاث ملاعق من الزيت

كوب من الماء الدافئ

طريقة تحضير العجينة

نذيب الخميرة والسكر في الماء الدافئ ونتركها خمس دقائق حتى تتفاعل ثم نضيف الدقيق والملح والزيت ونعجن جيدا حتى نحصل على عجينة طرية لا تلتصق باليد نغطيها ونتركها تختمر لمدة ساعة كاملة

إعداد صلصة البيتزا

نخلط الطماطم المهروسة مع الثوم والزيت والملح والزعتر ونطبخها على النار حتى تصبح سميكة قليلا

تشكيل البيتزا وإضافة الحشوة

بعد أن تختمر العجينة نفردها في صينية مدهونة ونضع فوقها الصلصة ثم الجبن والمكونات المفضلة مثل الفلفل والزيتون والمشروم والدجاج أو اللحم نرش المزيد من الجبن وندخلها فرن ساخن على حرارة مئتين لمدة ربع ساعة حتى تذوب الجبنة وتتحمر الأطراف.