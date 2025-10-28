قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يصدق على مبادرة لرعاية القصر من أبناء شهداء ومصابي العمليات العسكرية
مسؤول فلسطيني: مصر تؤدي دورا تاريخيا في دعم القضية ووقف العدوان على غزة
الداخلية تكشف حقيقة ادعاء شخص بالقبض على والده دون وجه حق بالدقهلية
محافظ القاهرة: رفع درجة الاستعداد لمواجهة موسم سقوط الأمطار
الرئيس السيسي يصدق على مبادرة "مصر معاكم" لرعاية القصر من أبناء الشهداء والمصابين
ناشط سياسي يشرح مراحل اتفاق السلام.. وجهود مصر في ترسيخها
الرئيس السيسي يُصدق على مبادرة "مصر معاكم" لرعاية القُصَّر من أبناء الشهداء
زاهي حواس: المتحف المصري الكبير رمز لفخر مصر وجسر يربط بين تراثنا العريق و طموحاتنا
وزارة المالية تطلق 6 عملات تذكارية احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير
وضع حجر أساس مشروعين جديدين بالقنطرة غرب باستثمارات 20.5 مليون دولار و4.6 آلاف فرصة عمل
تطعيم لاعبي الأهلي وجهاز الكرة ضد فيروس «A»
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة

أسماء عبد الحفيظ

طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل، الكريب من أشهر الأكلات الفرنسية التي أصبحت منتشرة في كل دول العالم، حيث يتميز بخفته وسهولة تحضيره ويمكن تقديمه كوجبة حلوة أو مالحة حسب الحشوة المستخدمة.

وطريقة عمل الكريب في المنزل بسيطة وتوفر الكثير من المال مقارنة بشرائه جاهزا من المحلات.

تقدم الشيف جوجو عثمان طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة وبأبسط المكونات ومذاق لا يقاوم كما أنه يعتبر وجبة متكاملة بشكل إقتصادي إلى حد ما.
 مكونات الكريب الأساسية

لتحضير الكريب نحتاج إلى

  • كوب من الدقيق الأبيض
  • كوب من الحليب السائل
  • بيضة واحدة
  • ملعقة من الزيت النباتي
  • رشة صغيرة من الملح

لتحضير الكريب الحلو يمكن إضافة ملعقة من السكر والفانيليا أما الكريب المالح فيمكن تركه بدون سكر

طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل 

  • نضع جميع المكونات في الخلاط ونخلطها حتى نحصل على مزيج سائل ومتجانس ثم نترك الخليط ليرتاح عشر دقائق في هذه الأثناء نسخن مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة وندهنها بقليل من الزيت
  • نصب مقدار مغرفة من الخليط في المقلاة ونحركها بشكل دائري حتى تتوزع العجينة على السطح عندما تجف الحواف نقلب الكريب على الجهة الثانية ونتركه حتى ينضج تماما نكرر العملية حتى ننتهي من الكمية

الحشوات المقترحة

  • يمكن حشو الكريب الحلو بالشوكولاتة أو النوتيلا أو الموز أو الفواكه أو العسل.
  • أما الكريب المالح فيمكن حشوه بالدجاج والخضروات أو الجبن والزيتون أو اللحم المفروم.
طريقة عمل الكريب كريب حلو وكريب مالح كريب سهل في المنزل الكريب طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل

بالصور

