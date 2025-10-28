طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل، الكريب من أشهر الأكلات الفرنسية التي أصبحت منتشرة في كل دول العالم، حيث يتميز بخفته وسهولة تحضيره ويمكن تقديمه كوجبة حلوة أو مالحة حسب الحشوة المستخدمة.

وطريقة عمل الكريب في المنزل بسيطة وتوفر الكثير من المال مقارنة بشرائه جاهزا من المحلات.

طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة



طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة

تقدم الشيف جوجو عثمان طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة وبأبسط المكونات ومذاق لا يقاوم كما أنه يعتبر وجبة متكاملة بشكل إقتصادي إلى حد ما.

مكونات الكريب الأساسية

لتحضير الكريب نحتاج إلى

كوب من الدقيق الأبيض

كوب من الحليب السائل

بيضة واحدة

ملعقة من الزيت النباتي

رشة صغيرة من الملح

لتحضير الكريب الحلو يمكن إضافة ملعقة من السكر والفانيليا أما الكريب المالح فيمكن تركه بدون سكر

طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل

طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة

نضع جميع المكونات في الخلاط ونخلطها حتى نحصل على مزيج سائل ومتجانس ثم نترك الخليط ليرتاح عشر دقائق في هذه الأثناء نسخن مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة وندهنها بقليل من الزيت

نصب مقدار مغرفة من الخليط في المقلاة ونحركها بشكل دائري حتى تتوزع العجينة على السطح عندما تجف الحواف نقلب الكريب على الجهة الثانية ونتركه حتى ينضج تماما نكرر العملية حتى ننتهي من الكمية

الحشوات المقترحة

طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة