الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

10 تغييرات تحدث للجسم عند تناول القهوة صباحًا

أسماء عبد الحفيظ

القهوة ليست مجرد مشروب صباحي يمنحنا النشاط، بل هي طقس يومي لدى الكثير، فنجان القهوة في الصباح يشبه زر التشغيل للجسم والعقل معًا، إذ يحفّز التركيز، ويحسّن المزاج، ويؤثر في وظائف الجسم بطرق لا يتخيلها البعض. 

كشف الدكتور جمال شعبان استشارى القلب وعميد معهد القلب سابقا، من خلال صريحات خاصة لـ صدى البلد، عن 10 تغييرات مذهلة تحدث داخل جسمك عندما تتناول القهوة صباحًا، مدعومة بتفسيرات علمية تجعل من مشروبك المفضل سرًّا لصحتك ونشاطك اليومي.

1. تنشيط الدماغ وزيادة التركيز

أول ما تفعله القهوة بعد دخولها الجسم هو تحفيز الجهاز العصبي المركزي. الكافيين الموجود فيها يمنع مستقبلات الأدينوزين، وهي المادة المسؤولة عن الشعور بالنعاس، ما يجعلك أكثر يقظة وتركيزًا.
الدراسات أثبتت أن كوبًا واحدًا من القهوة في الصباح يمكن أن يحسّن الأداء العقلي والذاكرة قصيرة المدى والانتباه خلال الساعات الأولى من اليوم.

2. تحسين المزاج وتقليل التوتر

القهوة لا توقظ العقل فقط، بل ترفع المعنويات أيضًا. فهي تحفّز إفراز هرمونات السعادة مثل الدوبامين والسيروتونين، ما يجعلك أكثر تفاؤلاً وهدوءًا. ولهذا السبب يشعر كثيرون بأن يومهم “باهت” بدون فنجان القهوة الصباحي.

  فنجان القهوة في الصباح يشبه زر التشغيل

3. زيادة معدل حرق الدهون

إذا كنت تبحث عن طريقة طبيعية لزيادة حرق السعرات، فالقهوة حليفك الأول. الكافيين يرفع معدل الأيض بنسبة تصل إلى 11%، ويساعد الجسم على حرق الدهون بشكل أسرع، خصوصًا عند تناولها قبل ممارسة الرياضة.

4. تحسين أداء القلب والدورة الدموية

عند شرب القهوة، يزداد تدفق الدم في الأوعية الدموية مؤقتًا، مما يعزز من أداء القلب. بعض الدراسات تشير إلى أن تناول كميات معتدلة من القهوة (2-3 أكواب يوميًا) قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 15%.

5. حماية الكبد من الأمراض

القهوة تحتوي على مضادات أكسدة قوية تساعد على تقليل التهابات الكبد وحمايته من أمراض مثل تليّف الكبد أو الكبد الدهني. كما تشير أبحاث إلى أن عشاق القهوة لديهم مستويات إنزيمات كبد أكثر توازنًا مقارنة بغيرهم.

6. تعزيز أداء الجهاز الهضمي

القهوة الصباحية تحفّز حركة الأمعاء بفضل تأثيرها المنشّط على العضلات الملساء في الجهاز الهضمي. لذلك يشعر البعض بالحاجة إلى الذهاب للحمام بعد فنجان القهوة، وهو أمر طبيعي يساعد في التخلص من السموم وتحسين الهضم.

7. دعم صحة الدماغ على المدى الطويل

شرب القهوة بانتظام لا يحافظ فقط على التركيز اللحظي، بل يقلل خطر الإصابة بأمراض مثل الزهايمر وباركنسون بفضل مضادات الأكسدة التي تحارب تلف الخلايا العصبية وتحافظ على صحة الدماغ مع التقدم في العمر.

8. تقوية المناعة ومحاربة الالتهابات

القهوة غنية بمركبات نباتية تُعرف باسم “البوليفينولات”، وهي مضادات أكسدة قوية تقلل الالتهابات وتحسن استجابة الجهاز المناعي. لهذا السبب، فإن تناول فنجان القهوة يوميًا قد يساعد الجسم في مقاومة العدوى والفيروسات بشكل أفضل.

9. تحسين الأداء البدني والطاقة

الكافيين يزيد من إفراز الأدرينالين، وهو الهرمون المسؤول عن إعداد الجسم للمجهود البدني. لذلك يفضل الرياضيون شرب القهوة قبل التمرين لأنها تمنح دفعة من الطاقة والقوة والتحمّل.

10. تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان

بحسب أبحاث طبية حديثة، تناول القهوة بانتظام قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والثدي والكبد بفضل مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة وتمنع تلف الخلايا.

لكن انتبه الاعتدال هو السر

رغم فوائد القهوة العديدة، إلا أن الإفراط في تناولها أكثر من 4 أكواب يوميًا قد يسبب الأرق، القلق، وتسارع ضربات القلب، لذلك يُنصح بالاكتفاء بـ كوب أو اثنين صباحًا مع شرب كمية كافية من الماء على مدار اليوم.

