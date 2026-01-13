قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الغندور: إحنا معاك يا حسام.. منتخب مصر تعظيم سلام
وظائف جديدة بالتنمية المحلية.. تعرف على الشروط والمستندات المطلوبة وطريقة التقديم
بسبب 130 ألف جنيه.. خالد الصاوي يحجز على أموال ممدوح شاهين.. ورد قوي من المنتج "القصة الكاملة"
100 طفل شهيد| الاحتلال يقتل رضع غزةبردًا.. ومزيد من الضحايا خلال أيام
كاف يكشف عن أسماء طاقم حكام مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
مدرب السنغال : مرموش وصلاح لاعبان كبيران .. لكن هدفنا نهائي أمم أفريقيا
توجيه عاجل من الرئيس السيسي بتوفير التمويل اللازم لاستكمال المرحلة الأولى لمشروعات حياة كريمة
سيارة ذاتية القيادة تعرض صاحبها للموت.. توقفت أمام القطار
برودة وصقيع وشبورة كثيفة.. ماذا تحمل ليالي الموالح للطقس؟
سري الدين: أتعهد بانتظام سداد رواتب العاملين بجريدة الوفد ومستحقات المحالين للمعاش
بركان كيلويا هاواي يقذف حمما بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء.. آخر أخبار الثوران البركاني 2026
وزير المالية: مستعدون لمشاركة خبراتنا للأفارقة لتعزيز تنافسية الاقتصادات لصالح دولتنا
مرأة ومنوعات

التقلبات الجوية تهدد صحة الأطفال.. طبيب يوضح طرق الوقاية

حياة عبد العزيز

حذر الدكتور أشرف قاسم، أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، من خطورة التقلبات الجوية المفاجئة، مؤكدًا أن التغير السريع في درجات الحرارة ونشاط الرياح المحملة بالأتربة يُعدان من أقوى المحفزات لنوبات الحساسية ومشكلات الجهاز التنفسي لدى الأطفال، خاصة المصابين بحساسية الصدر أو الأنف.

نصائح للتعامل مع الاطفال 

وأوضح الدكتور أشرف قاسم، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التعامل الصحيح مع هذه الفترة يقلل بشكل كبير من حدة الأعراض، مقدّمًا مجموعة من النصائح الوقائية المهمة للأهالي.

أولًا: الوقاية أثناء التواجد في المنزل

1- ضرورة إغلاق النوافذ والأبواب جيدًا عند وجود نشاط للرياح أو الأتربة، لمنع تسلل الغبار إلى داخل المنزل.

2- الاعتماد على مسح الأسطح بقطعة قماش مبللة بدلًا من الكنس الجاف، لتجنب تطاير الأتربة في الهواء.

3- تجنب الروائح النفاذة خلال أيام التقلبات الجوية، مثل البخور والعطور والمنظفات ذات الروائح القوية، لأن الجهاز التنفسي للطفل يكون أكثر تحسسًا في هذه الفترة.

ثانيًا: إرشادات الخروج من المنزل

1- ارتداء الطفل الكمامة في حال الاضطرار للخروج، باعتبارها خط الدفاع الأول لحماية المجرى التنفسي من الأتربة.

2- غسل الوجه والأنف فور العودة إلى المنزل، مع تغيير الملابس التي خرج بها الطفل.

3- تجنب الانتقال المفاجئ من جو دافئ إلى جو بارد، ويُفضّل إعطاء الطفل كمية بسيطة من الماء الفاتر قبل الخروج لتهيئة الحلق.

ثالثًا: الالتزام بالعلاج الوقائي

وشدد الدكتور أشرف قاسم على أهمية عدم إيقاف البخاخات الوقائية التي وصفها الطبيب، خاصة تلك التي تحتوي على الكورتيزون الموضعي، خلال فترات التقلبات الجوية، لأنها تحمي الشعب الهوائية من ردود الفعل العنيفة للطقس.

كما نوه إلى أهمية استخدام غسول الأنف مثل محلول الملح أو بخاخات مياه البحر بانتظام، للمساعدة في تنظيف الأنف من المثيرات قبل وصولها إلى الصدر.

رابعًا: تقوية المناعة الطبيعية

الإكثار من السوائل الدافئة مثل اليانسون والبابونج، وإضافة العسل للأطفال فوق عمر السنة، لما لها من دور في تهدئة الغشاء المخاطي.

وضرورة الاهتمام بتناول فيتامين C عبر الفواكه الطبيعية مثل البرتقال، الكيوي، والجوافة.

قاعدة الملابس الصحيحة للأطفال

وأكد أخصائي طب الأطفال القاعدة الأساسية للملابس، وهي أن يرتدي الطفل قطعة ملابس إضافية عن الكبار، مع فحص حرارة البطن أو خلف الرقبة، إذا كان دافئًا، فالملابس زائدة، إذا كان باردًا، فالطفل يحتاج إلى إضافة قطعة أخرى.

الأطفال حساسية الأطفال اعراض الحساسيه عند الاطفال تقلبات الجو علاج الحساسية

