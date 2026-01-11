قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026
تراجع ملحوظ في سعر الذهب بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 الآن مفاجأة
محترفين وربع .. حمدي فتحي يثير الجدل بعد تريند صلاح وحسام حسن
6 لاعبين من منتخب مصر مهددون بالغياب عن نهائي أفريقيا في هذه الحاله
هل الخلع حلال أم حرام إذا تم دون رغبة الزوج؟.. أزهري يعلن مفاجأة
سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 11 يناير 2026
نتنياهو يوقع اتفاقاً أمنياً مع ألمانيا يتضمن تعاوناً سيبرانياً وتعقباً لإيران ووكلائها
وست هام يونايتد يتاهل إلى دور الـ32 من بطولة كأس إنجلترا
تقوّي أواصر المودة.. الإفتاء توضح حكم المصافحة بين المصلين
وفد من حماس يصل القاهرة للتشاور بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
ماراثون المهندسين يشتعل.. 570 مرشحا في اليوم الأول و13 يتنافسون على مقعد النقيب
يمكن الوقاية منه.. استشاري أورام يوضح حقيقة سرطان عنق الرحم في مصر

محمد البدوي

كشف الدكتور إيهاب مسعد، استشاري طب الأورام وأمراض الدم وزرع النخاع، أن سرطان عنق الرحم يحتل المرتبة الرابعة عالميًا بين الأورام التي تصيب السيدات، مشيرًا إلى أن معدلات الإصابة في مصر أقل بكثير مقارنة بالمعدلات العالمية، وذلك بسبب القيم الدينية والاعتبارات الاجتماعية.

فيروس الورم الحليمي البشري

وأوضح الدكتور إيهاب مسعد، خلال لقائه مع الإعلاميين آية شعيب وشريف عبد البديع، مقدمي برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة صدى البلد أن سرطان عنق الرحم يرتبط بفيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، وأن الإصابة به تحدث في حالات محددة مرتبطة بالعلاقة الحميمة، ولها ضوابط وقواعد معروفة طبيًا.

وأكد أن هذا النوع من السرطان يُعد من الأورام التي يمكن الوقاية منها بشكل كبير، حيث يمكن تجنب نحو 90% من أسبابه من خلال الكشف المبكر والمتابعة الدورية، وإجراء مسحة عنق الرحم بانتظام، إلى جانب الوقاية من الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري عبر الوسائل الطبية المخصصة لذلك.

