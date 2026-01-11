يمكن الوقاية منه.. استشاري أورام يوضح حقيقة سرطان عنق الرحم في مصر

كشف الدكتور إيهاب مسعد، استشاري طب الأورام وأمراض الدم وزرع النخاع، أن سرطان عنق الرحم يحتل المرتبة الرابعة عالميًا بين الأورام التي تصيب السيدات، مشيرًا إلى أن معدلات الإصابة في مصر أقل بكثير مقارنة بالمعدلات العالمية، وذلك بسبب القيم الدينية والاعتبارات الاجتماعية.

فيروس الورم الحليمي البشري

وأوضح الدكتور إيهاب مسعد، خلال لقائه مع الإعلاميين آية شعيب وشريف عبد البديع، مقدمي برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة صدى البلد أن سرطان عنق الرحم يرتبط بفيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، وأن الإصابة به تحدث في حالات محددة مرتبطة بالعلاقة الحميمة، ولها ضوابط وقواعد معروفة طبيًا.

وأكد أن هذا النوع من السرطان يُعد من الأورام التي يمكن الوقاية منها بشكل كبير، حيث يمكن تجنب نحو 90% من أسبابه من خلال الكشف المبكر والمتابعة الدورية، وإجراء مسحة عنق الرحم بانتظام، إلى جانب الوقاية من الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري عبر الوسائل الطبية المخصصة لذلك.