قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جاي للشر .. محمد شريف «الديزل» يكشف تفاصيل إصابته داخل جيم بالشيخ زايد
تعيين المستشار هشام بدوي في مجلس النواب بقرار رئيس الجمهورية
ننشر أسماء المعينين في مجلس النواب بقرار من رئيس الجمهورية
من "الوعول والفهود إلى الأفيال".. كيف تحطمت أحلام أبطال الكان في حضرة زعيم أفريقيا الأول؟
وزير الخارجية: أولوية قصوي لتهيئة بيئة أعمال للشركات المصرية بالدول الأفريقية
نابلس.. إصابات بالرصاص واختناق عشرات الفلسطينيين خلال اقتحام البلدة القديمة
مصادر لإكسترا نيوز تكشف عن أسماء أعضاء مجلس النواب المعينين..تفاصيل
خطأ طبي وخراج بالمخ.. أم تستغيث لإنقاذ الشاب محمد أسامة
بعد الاعتراض البرلماني.. ضوابط واضحة لإخلاء الوحدات بقانون الإيجار القديم 164
برد قارس ليلا.. تحذير من الأرصاد الجوية: منخفض جوي وأمطار قادمة
بنود خطة الكوماندوز.. حسام حسن يجهز لـ فك شفرة السنغال
من ميدان التحرير إلى الأوبرا.. القاهرة الخديوية تستعيد رونقها المعماري التاريخي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حوكمة التحول الرقمي.. ندوة بمعهد جنوب مصر للأورام بأسيوط

حوكمة التحول الرقمي.. ندوة بمعهد جنوب مصر للأورام بأسيوط
حوكمة التحول الرقمي.. ندوة بمعهد جنوب مصر للأورام بأسيوط
إيهاب عمر

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمعهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط، اليوم الأحد ندوة بعنوان «حوكمة التحول الرقمي ودورها في رفع كفاءة الجهاز الإداري»، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط و إشراف الدكتور محمد أحمد عدوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد أبو المجد عميد معهد جنوب مصر للأورام، و شوكت صابر أمين عام الجامعة، حيث انعقدت فعاليات الندوة بقاعة المؤتمرات بالمعهد.

وجاء تنظيم الندوة تحت إشراف الدكتور عمرو فاروق مراد وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و أيمن شحاتة أمين عام الجامعة المساعد، وحاضر خلالها الدكتور مصطفى محمد مرسي منسق الخطة الاستراتيجية بالجامعة لقطاع الجهاز الإداري.

أكد الدكتور أحمد المنشاوي، أن تنظيم الندوة يأتي في إطار رؤية الجامعة لتعزيز التحول الرقمي وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة داخل المنظومة الإدارية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة. 

وأوضح أن الجامعة تحرص على تطوير قدرات الجهاز الإداري باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق أهداف التطوير المؤسسي، مشيرًا إلى أن تبني آليات التحول الرقمي يسهم في تحقيق الشفافية، وتسريع الإجراءات، وتعظيم الاستفادة من الموارد، بما يدعم قدرة الجامعة على مواكبة متطلبات العصر وتحقيق التميز المؤسسي.

وخلال كلمته، أكد الدكتور محمد أبو المجد أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتأهيل وتطوير الكوادر الإدارية، إلى جانب توفير بيئة عمل داعمة ومحفزة تقوم على مبادئ العدالة والشفافية، بما يضمن تحسين الأداء المؤسسي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمجتمع، موجّهًا الشكر لكافة القائمين على تنظيم الندوة، ومتمنيًا للمشاركين الاستفادة المثمرة من محاورها.

من جانبه، أوضح الدكتور عمرو فاروق مراد أن الندوة تستهدف تثقيف العاملين بالجهاز الإداري بالمعهد بمهارات التقنيات الرقمية الحديثة، والتعريف بأهداف التحول الرقمي ودوره في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات، لافتًا إلى أن مثل هذه اللقاءات تسهم في تنمية الكوادر البشرية وتعزيز قدرتها على مواكبة التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا.

وأكد أيمن شحاتة أمين عام الجامعة المساعد اهتمام إدارة الجامعة بالجهاز الإداري باعتباره العمود الفقري للعمل المؤسسي، مشيرًا إلى أن الندوات التوعوية تهدف إلى رفع كفاءة العاملين وصقل مهاراتهم في مجال التحول الرقمي، بما يدعم الأداء المؤسسي ويعزز قدرة الجامعة على المنافسة والتميز.

وخلال محاضرته، تناول الدكتور مصطفى محمد مرسي عددًا من المحاور المهمة، من بينها مفهوم حوكمة التحول الرقمي وأثرها على العمل الإداري، ودور الموظف في المنظومة الرقمية، إلى جانب شرح مفاهيم التحول الرقمي والحوكمة، وبيان الفرق بين الرقمنة والتحول الرقمي، فضلًا عن استعراض حوكمة التحول الرقمي في الجامعات والتحديات التي تواجه تطبيقه.

قطاع خدمة المجتمع معهد جنوب مصر للأورام أسيوط جامعة أسيوط حوكمة التحول الرقمي مبادئ الحوكمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

دواجن وبيض

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

منتخب مصر

إنذارات تقلق الفراعنة.. 6 لاعبين مهددون بالغياب عن نهائي أمم أفريقيا

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

ترشيحاتنا

ميلان

تشكيل ميلان وأرتيميو فرانكي بالدوري الإيطالي

تشكيل أرسنال لمواجهة بورتسموث

آرتيتا يعلن تشكيل أرسنال لمواجهة بورتسموث في كأس الاتحاد الإنجليزي

منتخب الجزائر

الجزائر تقدم شكوى رسمية ضد التحكيم بعد خروجها من ربع نهائي أمم أفريقيا

بالصور

احذر.. 3 عادات غذائية وحياتية تقودك إلى السمنة بصمت

3 عادات غذائية وحياتية تقودك إلى السمنة بصمت
3 عادات غذائية وحياتية تقودك إلى السمنة بصمت
3 عادات غذائية وحياتية تقودك إلى السمنة بصمت

علم الفلك بريء.. الحقيقة الكاملة عن تنبؤات الأبراج

ال
ال
ال

إيمان العاصي تخطف الأنظار بوصلة رقص برفقة نانسي عجرم | صور

إيمان العاصي ونانسي عجرم
إيمان العاصي ونانسي عجرم
إيمان العاصي ونانسي عجرم

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنفذ عددا من الأنشطة والفعاليات خلال الفترة الماضية

صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري
صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري
صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري

فيديو

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

ياسمين جيلاني

عرفت الخبر من السوشيال ميديا.. ياسمين جيلاني تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقها | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

المزيد