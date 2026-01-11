حوكمة التحول الرقمي.. ندوة بمعهد جنوب مصر للأورام بأسيوط

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمعهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط، اليوم الأحد ندوة بعنوان «حوكمة التحول الرقمي ودورها في رفع كفاءة الجهاز الإداري»، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط و إشراف الدكتور محمد أحمد عدوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد أبو المجد عميد معهد جنوب مصر للأورام، و شوكت صابر أمين عام الجامعة، حيث انعقدت فعاليات الندوة بقاعة المؤتمرات بالمعهد.

وجاء تنظيم الندوة تحت إشراف الدكتور عمرو فاروق مراد وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و أيمن شحاتة أمين عام الجامعة المساعد، وحاضر خلالها الدكتور مصطفى محمد مرسي منسق الخطة الاستراتيجية بالجامعة لقطاع الجهاز الإداري.

أكد الدكتور أحمد المنشاوي، أن تنظيم الندوة يأتي في إطار رؤية الجامعة لتعزيز التحول الرقمي وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة داخل المنظومة الإدارية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وأوضح أن الجامعة تحرص على تطوير قدرات الجهاز الإداري باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق أهداف التطوير المؤسسي، مشيرًا إلى أن تبني آليات التحول الرقمي يسهم في تحقيق الشفافية، وتسريع الإجراءات، وتعظيم الاستفادة من الموارد، بما يدعم قدرة الجامعة على مواكبة متطلبات العصر وتحقيق التميز المؤسسي.

وخلال كلمته، أكد الدكتور محمد أبو المجد أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتأهيل وتطوير الكوادر الإدارية، إلى جانب توفير بيئة عمل داعمة ومحفزة تقوم على مبادئ العدالة والشفافية، بما يضمن تحسين الأداء المؤسسي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمجتمع، موجّهًا الشكر لكافة القائمين على تنظيم الندوة، ومتمنيًا للمشاركين الاستفادة المثمرة من محاورها.

من جانبه، أوضح الدكتور عمرو فاروق مراد أن الندوة تستهدف تثقيف العاملين بالجهاز الإداري بالمعهد بمهارات التقنيات الرقمية الحديثة، والتعريف بأهداف التحول الرقمي ودوره في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات، لافتًا إلى أن مثل هذه اللقاءات تسهم في تنمية الكوادر البشرية وتعزيز قدرتها على مواكبة التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا.

وأكد أيمن شحاتة أمين عام الجامعة المساعد اهتمام إدارة الجامعة بالجهاز الإداري باعتباره العمود الفقري للعمل المؤسسي، مشيرًا إلى أن الندوات التوعوية تهدف إلى رفع كفاءة العاملين وصقل مهاراتهم في مجال التحول الرقمي، بما يدعم الأداء المؤسسي ويعزز قدرة الجامعة على المنافسة والتميز.

وخلال محاضرته، تناول الدكتور مصطفى محمد مرسي عددًا من المحاور المهمة، من بينها مفهوم حوكمة التحول الرقمي وأثرها على العمل الإداري، ودور الموظف في المنظومة الرقمية، إلى جانب شرح مفاهيم التحول الرقمي والحوكمة، وبيان الفرق بين الرقمنة والتحول الرقمي، فضلًا عن استعراض حوكمة التحول الرقمي في الجامعات والتحديات التي تواجه تطبيقه.