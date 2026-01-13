قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سيارة ذاتية القيادة تعرض صاحبها للموت.. توقفت أمام القطار
برودة وصقيع وشبورة كثيفة.. ماذا تحمل ليالي الموالح للطقس؟
سري الدين: أتعهد بانتظام سداد رواتب العاملين بجريدة الوفد ومستحقات المحالين للمعاش
بركان كيلويا هاواي يقذف حمما بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء.. آخر أخبار الثوران البركاني 2026
وزير المالية: مستعدون لمشاركة خبراتنا للأفارقة لتعزيز تنافسية الاقتصادات لصالح دولتنا
الصحة : منشآت الغربية الطبية تعالج 11.5 مليون مواطن في عام 2025
الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لـ"حياة كريمة" ويوجه بسرعة تسليم مشروعات المرحلة الأولى وبدء الثانية
الجيش السوري يجدد مطالبه للقوات الكردية بالانسحاب شرقا من حلب
مفاجأة في أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء | فيديو
جمع 33,5 ألف يورو.. القبض على مشعوذ ادعى فوز مالي بكأس أمم أفريقيا| تفاصيل
قبل مواجهة السنغال.. منتخب مصر ينفرد بميزة استثنائية في أمم إفريقيا
بالصور

في العاصفة الترابية.. أسرع علاج للجيوب الأنفية

علاج الجيوب الأنفية
علاج الجيوب الأنفية
رشا عوني

مع صعوبة الأجواء في الشتاء وانتشار العاصفة الترابية والرياح الشديدة خلال الساعات الماضية، يعاني أصحاب الجيوب الأنفية من التهابات شديدة ويبحثون عن أسرع علاج للجيوب الأنفية وتهدئة الالتهاب.

صعوبة التنفس والصداع.. أعراض الجيوب الأنفية وكيفية علاجها بالأعشاب
اعراض الجيوب الانفية

أعراض الجيوب الأنفية

  • حدوث التهاب في الأنف.
  •  ظهور إفرازات سميكة الملمس بألوان متغيرة وهو ما يسمى بسيلان الأنف.
  •   بعض الحالات تصاب بضعف في الشعور بحاستي الشم
  • انزلاق الرشح  أو ظهور إفرازات من الجزء الخلفي للأنف.
  • الشعور بصعوبة في التنفس.
  • احتقان في الأنف.
  •  ظهور تورّمات حول العينين أو الأنف أو حتى الجبهة الأمامية.
  • الشعور بألم في الأذن.
  • الإحساس بالصداع نتيجة الإلتهاب.
  • الشعور بألم في الفك العلوي مع الأسنان.
  • الشعور بحالة من الإرهاق.
  • حدوث التهاب حلقي.
  •  تغير رائحة الفم الكريهة.
  • بعض الحالات تصاب بالسعال وتغير في الصوت.
طبيب روسي يكشف طرق علاج التهاب الجيوب الأنفية - RT Arabic
علاج الجيوب الانفية

ما هو أسرع علاج للجيوب الأنفية ؟

أسرع علاج للجيوب الأنفية يجمع بين العلاجات المنزلية لتخفيف الأعراض السريعة (بخاخ ملحي، كمادات دافئة، استنشاق بخار، راحة، سوائل) والأدوية المتاحة دون وصفة طبية (مسكنات، مضادات احتقان لبضعة أيام) ومضادات الكورتيكوستيرويدات الأنفية لتخفيف الالتهاب، مع ضرورة استشارة الطبيب لتحديد العلاج الأنسب حسب سبب الحالة (فيروسي، بكتيري، حساسية) واستخدام المضادات الحيوية إذا لزم الأمر، مع التركيز على العناية المنزلية كخطوة أساسية. 

علاج التهاب الجيوب الأنفية عند الأطفال | مجلة سيدتي
علاج الجيوب الانفية

كيف تعرف أن الجيوب الأنفية ملتهبة؟

أعراض التهاب الجيوب الأنفية تشمل احتقان الأنف وسيلان مخاط سميك أصفر أو أخضر، ألم وضغط في الوجه (حول العينين، الأنف، والخدين)، صداع، فقدان مؤقت لحاسة الشم، وسعال مستمر، بالإضافة إلى رائحة فم كريهة، وقد يصاحبها حمى وإرهاق. 

هذه الأعراض قد تزداد سوءًا عند الانحناء للأمام وتؤثر على الأذن والأسنان والحلق. 

غسيل الجيوب الانفية: فوائدها وطريقة الاستخدام الآمنة
علاج الجيوب الانفية

علاج الجيوب الأنفية في المنزل

يمكن المساعدة في علاج التهابات الجيوب الأنفية الشديدة من خلال علاج الالتهابات في المنزل والتخفيف من حدتها ويكون بالطرق الآتي:

  1.  الحصول على حمام طويل ويمكن استنشاق هواء البخار من خلال وضع الماء الساخن داخل إناء ولكن احذر من ارتفاع درجة السخونة. ·
  2. يجب تجنب حمامات السباحة المضاف لها مادة الكلور، فهي تهيج الممرات الأنفية لدى المريض. ·
  3. يمكن وضع منشفة مبللة بماء دافئ ووضعها على الوجه، هذا يقلل من حالات الانزعاج كذلك يساعد في فتح الممر الهوائي الأنفي. ·
  4. يجب تناول كميات كبيرة من السوائل خاصة الماء، ذلك يضعف المخاط ويخفف من انسداد الجيوب الأنفية. ·
  5. الاستلقاء على وسادتين، ابق رأسك مرتفعًا ذلك يساعد في سهولة عملية التنفس بشكل سليم.
  6. · يمكن استعمال محلول ملحي داخل بخاخ للأنف، يساعد ذلك في منع جفاف الممرات الأنفية.
أرشيفية

