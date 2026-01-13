في العاصفة الترابية.. أسرع علاج للجيوب الأنفية

مع صعوبة الأجواء في الشتاء وانتشار العاصفة الترابية والرياح الشديدة خلال الساعات الماضية، يعاني أصحاب الجيوب الأنفية من التهابات شديدة ويبحثون عن أسرع علاج للجيوب الأنفية وتهدئة الالتهاب.

اعراض الجيوب الانفية

حدوث التهاب في الأنف.

ظهور إفرازات سميكة الملمس بألوان متغيرة وهو ما يسمى بسيلان الأنف.

بعض الحالات تصاب بضعف في الشعور بحاستي الشم

انزلاق الرشح أو ظهور إفرازات من الجزء الخلفي للأنف.

الشعور بصعوبة في التنفس.

احتقان في الأنف.

ظهور تورّمات حول العينين أو الأنف أو حتى الجبهة الأمامية.

الشعور بألم في الأذن.

الإحساس بالصداع نتيجة الإلتهاب.

الشعور بألم في الفك العلوي مع الأسنان.

الشعور بحالة من الإرهاق.

حدوث التهاب حلقي.

تغير رائحة الفم الكريهة.

بعض الحالات تصاب بالسعال وتغير في الصوت.

علاج الجيوب الانفية

ما هو أسرع علاج للجيوب الأنفية ؟

أسرع علاج للجيوب الأنفية يجمع بين العلاجات المنزلية لتخفيف الأعراض السريعة (بخاخ ملحي، كمادات دافئة، استنشاق بخار، راحة، سوائل) والأدوية المتاحة دون وصفة طبية (مسكنات، مضادات احتقان لبضعة أيام) ومضادات الكورتيكوستيرويدات الأنفية لتخفيف الالتهاب، مع ضرورة استشارة الطبيب لتحديد العلاج الأنسب حسب سبب الحالة (فيروسي، بكتيري، حساسية) واستخدام المضادات الحيوية إذا لزم الأمر، مع التركيز على العناية المنزلية كخطوة أساسية.

كيف تعرف أن الجيوب الأنفية ملتهبة؟

أعراض التهاب الجيوب الأنفية تشمل احتقان الأنف وسيلان مخاط سميك أصفر أو أخضر، ألم وضغط في الوجه (حول العينين، الأنف، والخدين)، صداع، فقدان مؤقت لحاسة الشم، وسعال مستمر، بالإضافة إلى رائحة فم كريهة، وقد يصاحبها حمى وإرهاق.

هذه الأعراض قد تزداد سوءًا عند الانحناء للأمام وتؤثر على الأذن والأسنان والحلق.

علاج الجيوب الأنفية في المنزل

يمكن المساعدة في علاج التهابات الجيوب الأنفية الشديدة من خلال علاج الالتهابات في المنزل والتخفيف من حدتها ويكون بالطرق الآتي: