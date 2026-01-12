مع موجة العواصف الترابية.. طرق علاج التهاب الجيوب الأنفية

تشهد البلاد موجة من التقلبات الجوية والعواصف الترابية التي تؤثر على صحة الجهاز التنفسي بالسلب وتعرضه لمشكلات كثيرة في مقدمتها التهاب الجيوب الأنفية خاصة لدى مرضى الحساسية.

علاج التهاب الجيوب الأنفية

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك نكشف لكم أهم الخطوات التي تساعد على علاج التهاب الجيوب الأنفية:

الراحة

تساعد الراحة الجسمَ على مقاومة العدوى والتعافي سريعًا.

شرب السوائل

حافظ على شرب كثير من السوائل واستعمال ضمادة دافئة ويمكن أن يساعد وضع ضمادة دافئة على الأنف والجبهة على تخفيف الضغط في الجيوب الأنفية.

الحفاظ على رطوبة الجيوب الأنفية و من الأمور المفيدة استنشاق البخار الصاعد من وعاء به ماء ساخن مع وضع منشفة على الرأس أو استحم بماء دافئ واستنشق الهواء الدافئ الرطب فسيساعد ذلك على تخفيف الألم وإسالة المخاط.

غسل الأنف من الداخل

استخدم زجاجة ضغط مصممة خصوصًا (بخاخة Sinus Rinse وغيرها) أو وعاء نيتي، و يمكن لهذا العلاج المنزلي، المسمى بغسل الأنف، المساعدة على تنظيف الجيوب الأنفية