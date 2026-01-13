طريقة عمل مكرونة كريمي بالدجاج والمشروم في طاسة واحدة، وصفة اقتصادية وسريعة تصلح للغداء أو العشاء، ولا تحتاج وقتًا طويلًا أو مجهودًا كبيرًا، ومع ذلك طعمها غني ومشبع.

مكونات عمل مكرونة كريمي بالدجاج والمشروم في طاسة واحدة

نصف كيلو مكرونة بيني أو سباجيتي حسب الرغبة

صدر دجاج مقطع مكعبات

كوب مشروم شرائح

بصلة متوسطة مفرومة

2 فص ثوم مفروم

كوب كريمة طبخ

نصف كوب حليب

ملعقة كبيرة زبدة

ملعقة كبيرة زيت

ملح وفلفل أسود

رشة جوزة الطيب اختياري

جبنة مبشورة للتقديم

طريقة عمل مكرونة كريمي بالدجاج والمشروم في طاسة واحدة

نسلق المكرونة في ماء مغلي مملح حسب التعليمات ثم تصفى وتترك جانبًا.

في طاسة كبيرة على النار نضع الزيت والزبدة، ثم نضيف البصل ونقلب حتى يذبل، بعدها نضيف الثوم ونقلب ثواني فقط حتى تظهر رائحته.

نضيف قطع الدجاج ونقلب حتى يتغير لونها وتستوي جزئيًا، ثم نضيف المشروم ونتركه حتى يخرج ماؤه ويجف.

نضيف الكريمة والحليب والملح والفلفل وجوزة الطيب، ونترك الخليط يغلي بهدوء دقيقتين.

نضيف المكرونة المسلوقة ونقلب جيدًا حتى تتشرب الصوص.

تقدم ساخنة مع الجبنة المبشورة على الوجه.