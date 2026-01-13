قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

ندى كوسا ملكة جمال لبنان تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة

ملكة جمال لبنان 2024
ملكة جمال لبنان 2024
أسماء عبد الحفيظ

عادت ملكة جمال لبنان 2024 ندى كوسا لتتصدر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرت مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.

وظهرت خلالها بإطلالة جريئة ولافتة أعادت تسليط الضوء على اختياراتها الجريئة في عالم الموضة، والتي أصبحت علامة مميزة لأسلوبها الشخصي.

إطلالة جريئة تخطف الأنظار ملكة جمال لبنان 2024 

في أحدث ظهور لها، اختارت ندى كوسا إطلالة عصرية جريئة، حيث ارتدت سويت باللون الأسود اللامع، نسقته بأسلوب أنيق مع كروب توب بنفس اللون، ما منحها مظهرًا عصريًا يجمع بين الجرأة والبساطة في آنٍ واحد.


اللون الأسود، الذي يُعد من أكثر الألوان أناقة وقوة، أضفى على إطلالتها لمسة من الغموض والفخامة، في حين عكس التصميم العصري شخصيتها الجريئة وثقتها العالية بنفسها.

مكياج قوي يبرز ملامحها

ولم تكتفِ ملكة جمال لبنان 2024 بالإطلالة الجريئة في الملابس فقط، بل أكملتها باختيار مكياج قوي وجذاب، ركزت فيه على إبراز جمال عينيها من خلال رسمة عيون واضحة ومحددة، ما أضاف نظرة حادة وجذابة لملامحها.
كما اختارت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري، الذي منح إطلالتها لمسة أنثوية قوية وزاد من جرأتها، ليكون المكياج متناغمًا تمامًا مع اختيارها الجريء للأزياء.

تسريحة شعر بسيطة تزيد الجاذبية

أما عن تسريحة الشعر، ففضّلت ندى كوسا البساطة، حيث تركت خصلات شعرها منسدلة على الجانبين، وهو خيار ذكي منحها إطلالة طبيعية وغير متكلفة، وساهم في إبراز جمال وجهها دون مبالغة.
هذه التسريحة عززت من توازن الإطلالة بين الجرأة والنعومة، وهو ما تحرص عليه ملكة جمال لبنان في أغلب ظهورها.

تفاعل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي

كعادتها، لاقت صور ندى كوسا تفاعلًا واسعًا من المتابعين، حيث انهالت التعليقات التي أشادت بذوقها الرفيع وقدرتها على الظهور بإطلالات مختلفة ومميزة في كل مرة.
واعتبر كثيرون أن إطلالتها الأخيرة تعكس جرأة المرأة العصرية وقدرتها على التعبير عن نفسها من خلال الموضة، دون التقيد بالقوالب التقليدية.

تحرص ملكة جمال لبنان السابقة دائمًا على الظهور بإطلالات تخطف الأنظار، سواء على السجادة الحمراء أو عبر منصات التواصل الاجتماعي. وتتميز اختياراتها بالتنوع الواضح، إذ تجمع بين:

  • الفساتين الجريئة والجذابة في المناسبات الرسمية
  • الإطلالات الكاجوال العصرية التي تناسب الحياة اليومية
  • الأزياء البسيطة ذات التفاصيل اللافتة

هذا التنوع جعلها واحدة من أكثر الشخصيات المؤثرة في عالم الموضة والجمال في لبنان والعالم العربي.

ملكة جمال لبنان ملكة جمال لبنان 2024 تشعل السوشيال ميديا ندى كوسا إطلالة جريئة ملكة جمال

